同案徐自強改判無罪 「關最久死囚」黃春棋聲請再審又被駁回

黃春棋被判死刑定讞23年仍未執行槍決，成為台灣關最久的死囚。（資料照）

2023/03/31 18:04

〔記者楊國文／台北報導〕男子黃春棋綁架富商黃春樹撕票，被判死刑定讞23年仍未執行槍決，成為台灣關最久的死囚。同案被告徐自強6年前獲改判無罪定讞，黃春棋認為這是「新事實、新證據」，前年聲請再審，尋求翻案，被駁回後，去年底竟以相同理由聲請再審，高等法院提訊黃春棋出庭，他堅稱未殺人，「這是新證據」，受命法官梁志偉問，「你之前都聲請過，也被駁回了」，高檢署建請高院應予駁回。高等法院認定聲請再審不合法，今裁定駁回黃春棋的再審聲請。

高院駁回理由指出，經開庭聽取黃春棋聲請再審理由，黃堅稱死者的勘驗筆錄、鑑識書、相驗屍體證明書、相關鑑驗書、錄影帶、照片等，有刑訴法第420條規定的「證物為偽造或變造情事」，但高院依法命黃舉證，但黃始終未補正，僅要求法院重新調查，顯然與再審的程序不符。

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另外，黃春棋主張，陳憶隆在偵查中供稱有將硫酸倒在死者正面等證述不實，符合「證言為虛偽」的再審事由，但經查本案鑑定結果，死者死後屍體究竟是被火燒或被硫酸潑灑，現已難辨或還原，因此仍不符再審理由。高院綜合認定黃聲請再審，並不合法，因此今裁定駁回。得抗告。

另名和黃春棋一樣是最關久的死囚之一，即同案被告陳憶隆，雖聲請再審，但高院認定不合法，已於本月初駁回。

富商黃春樹遭擄人殺害案，黃春棋、陳憶隆是同案死囚，2000年均被最高法院判死刑，現仍羈押於看守所，是目前38名死刑犯中，關最久仍未執行死刑的死囚，2人在同案死囚徐自強4年前翻案成功，獲改判無罪後，也各自聲請再審，均被駁回。

2019年底，黃春棋以徐自強在更九審翻案成功，最後遭判決無罪定讞，已使全部犯罪事實變更為由，聲請再審，並請求停止刑罰，但遭高院裁定駁回，黃不服提起抗告稱，刑事訴訟法的再審新制已修訂為，除「顯無必要」、程序不合法等情形外，應該開庭。

經最高法院撤銷發回後，高院再審更一審於2020年7月30日提訊黃春棋召開再審庭，創下再審新制修法以來，首度為死囚開庭案例。

現年49歲的黃春棋當時庭訊說，感謝法官同意讓他出庭陳述，他未殺人，也未參與黃春樹案的事先謀議，他已提出新竹鑑定報告和證人陳憶隆的新證詞，加上徐自強已改判無罪定讞，他也應該做相同認定，他被判死是冤枉的。不過，高院認定並非新事實或新證據，將再審聲請駁回。

去年12月，黃春棋又以徐自強獲改判無罪定讞為由，聲請再審，高院提訊黃開庭，黃請求高院重新調查勘驗筆錄等物有無偽變造等情事，高檢署公訴檢察官王正皓指出，黃春棋本沒有再審的理由，建請高院駁回黃再審的聲請。

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