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    慘！美死刑犯伏法4年後 凶器驗出他人DNA

    美國阿肯色州死囚萊德爾·李（Ledell Lee）於2017年被處死，但如今凶器上竟然驗出他人DNA。（美聯社）

    美國阿肯色州死囚萊德爾·李（Ledell Lee）於2017年被處死，但如今凶器上竟然驗出他人DNA。（美聯社）

    2021/05/10 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州在2017年針對死囚萊德爾·李（Ledell Lee）執行死刑，但清白專案（Innocence Project）、美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）、萊德爾家人仍不放棄洗刷冤屈，如今在凶器上竟然驗出他人DNA，為這件案子的平反露出曙光，但被處死的萊德爾已無法復生。

    《華盛頓郵報》報導，萊德爾1993年涉嫌以輪胎擊打棒（木製棍棒，卡車司機敲打輪胎檢查胎壓專用，外表像小型球棒）殺害女子里斯（Debra Reese），他因此案落網後，DNA被發現和另1起命案、3起性侵案有關，但後來被確認只涉及里斯謀殺案和2起強姦罪。

    最終，萊德爾被判處死刑，並於2017年成為阿肯色州相隔12年以來首次處死的死刑犯，當年負責此案的檢察官梅耶（Holly Lodge Meyer）表示，對於這樣的連環強姦犯和殺人犯，除了死刑之外沒有其他刑罰可以和他的罪惡匹配。

    然而，清白專案、美國公民自由聯盟、萊德爾家人去年仍不放棄地提出凶器檢測，結果近日真的發現不明男子的DNA，雖然在DNA資料庫還找不到匹配的對象，但當時包裹凶器的血衣上也驗出了相同的DNA。

    清白專案律師指出，這項發現意義重大，因為里斯謀殺案很大程度上依賴於目擊者的證詞。據了解，當年曾有1名鄰居作證，他看到萊德爾在案發那天進入里斯的住處，還有1名證人透露萊德爾曾來到他家門口借東西，檢方認為這是萊德爾鎖定獨自在家婦女以便下手的策略。

    此外，現場發現的1枚鞋印和萊德爾運動鞋上所沾染的血，也是萊德爾被定罪的證據之一，但律師強調，在重新審視證據之後已發現驚人的缺陷，其中包括帶有偏見的處理方式。

    對此，阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）表示，陌生男子DNA等新證據並不充足，陪審團當年是根據掌握到的資訊認定萊德爾有罪，阿肯色州檢察總長魯特里奇（Leslie Rutledge）也說，本案證據完全證明了萊德爾拿著凶器在里斯住處將她殺害。

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