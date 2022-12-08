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    首頁　>　社會

    13死囚提告「求生」請總統特赦 最高行政法院駁回確定

    13死囚提告請求蔡英文總統特赦或減刑失敗，打行政訴訟，最高行政法院裁定駁回確定。（資料照）

    13死囚提告請求蔡英文總統特赦或減刑失敗，打行政訴訟，最高行政法院裁定駁回確定。（資料照）

    2022/12/08 19:13

    〔記者楊國文／台北報導〕殺害母親、毒死婆婆和丈夫而詐領保險金的狠毒婦人林于如等13名死囚，請求赦免未獲回應，提起行政訴訟，請求總統蔡英文核准特赦或減刑，台北高等行政法院認為，赦免等為憲法賦予總統專屬特權，法院並無審判權，裁定駁回，經上訴後，最高行政法院今天（8日）維持北高行見解，裁定駁回，全案確定。

    提告者有死囚定讞者共14人，包括王鴻偉、林于如、黃麟凱、劉華崑、沈歧武、林旺仁、張人堡、黃富康、鄭武松、施智元、郭旗山、陳文魁、張嘉瑤及陳昱安；其中，陳昱安在獄中輕生身亡，台北高等行政法院已另案裁定駁回。

    依最高法院判決指出，這14名死囚中，除了林于如，黃麟凱殺害女大生176刀致死，犯案當時是現役軍人的黃麟凱辯稱前女友母親看不起他，竟絞殺前女友及母親，劉華崑則是殺害台南市新化母子2人，新北市刀頭沈歧武則因賭債糾紛，開槍殺人造成2死1傷，殺人手段凶猛，並無教化可能，均被判死刑定讞多年。

    林于如、王鴻偉等7人提告主張，均具有精神或智能障礙情況，依據公民與政治權利國際公約（公正公約）規定，我國法院理應不得對他們作成死刑判決，總統更應對他們行使赦免權，以符合國際人權公約的基本要求。

    另外，黃麟凱、劉華崑等6人則主張，我國於2009年批准兩公約並通過兩公約施行法後，國家應該讓受死刑宣告者赦免權利，受到有效保障，以落實公政公約的立法意旨。

    台北高等行政法院審理認為，行使赦免權或減刑權，是憲法賦予總統的專屬特權，行政法院對行使赦免或減刑並無審判權，因此均裁定駁回。全案上訴後，最高行政法院支持北高行判決見解，認定於法有據，今裁定駁回確定。

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