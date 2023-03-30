扶輪社女社長談生意 被友人老婆狂譙「比他X過的風塵女還不如」

林姓扶輪社女社長和社員談生意被誤會偷情。（情境照）

2023/03/30 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女扶輪社長在台北圓山飯店參加聚會時，與高雄吳姓社友有所接觸，林女回高雄娘家時與吳男相約吃飯談投資，吳妻得知此事後，氣得傳訊息破口大罵林女「同流合污搞奸情」、「狗男女」；林女不滿提告求償30萬元，法官認定吳妻沒有證據證明林、吳兩人有逾越男女交往分際就罵人，判她應賠13萬元。

判決指出，2022年初，林姓女扶輪社長到台北圓山飯店參加聚會時，結識來自高雄的吳姓社友，雙方初步接觸後，林女告知吳男自己娘家也在高雄，並從事金融相關工作，歡迎吳男有投資上的問題可以找她討論；同年3月底，林女到高雄出差順便回娘家探視親友，吳男得知後，便邀約林女共進午餐並洽談投資生意。

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吳妻從友人口中得知，丈夫曾和林女同時出現在高雄的飯店，她為了防堵老公偷情，竟傳訊給林女狂譙「從沒遇見過這麼不知羞恥的，妳可以再繼續跟這種渣男搞」、「妳可以再更不要臉，對這種可惡的人渣，我沒在怕」、「同流合污搞奸情」、「毫無羞恥心」、「你的智慧比他幹過的那些風塵女還不如」。

林女氣結，認為自己只是單純和社友談投資，竟被對方老婆用如此不堪的言語怒罵，氣得向吳妻提告求償30萬元；高雄地院審理時，吳妻說丈夫之前已有不良紀錄，她基於女性敏感度，為了防堵老公出軌，才會傳訊給林女警告，沒想到林女竟把訊息給吳男看，害她還被老公揍了一頓，她不認為自己有錯，反而是兩個扶輪社之間非姊妹社，也非友好社，才會讓人心生疑竇。

法官認為，吳妻不但傳訊怒罵林女，還在扶輪社的臉書發文痛斥林女，已侵害她名譽權，且林妻也沒有辦法證明林、吳兩人有逾越男女交往分際，因此判她應賠13萬元，可上訴。

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