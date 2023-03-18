設計師出軌包租婆 老婆大馬路直擊姦情竟被騎車撞飛

朱姓設計師和包租婆手牽手狂大賣場被法官認定有姦情判賠20萬元。（情境照）

2023/03/18 12:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子與包租婆胡女有染，老婆林女在家附近直擊兩人疑有姦情，上前「關心」時，朱男疑為掩護胡女搭計程車離去，竟騎車把老婆撞倒，林女向兩人怒告求償50萬元，朱、胡兩人雖否認不倫，但仍被法官判賠20萬元。

判決指出，從事室內計設工作的朱姓男子，與老婆林女結婚30年，2020年9月，靠出租房產維生的胡女委託朱男幫忙修繕房舍，兩人結識後疑發生不倫戀情；由於胡、朱兩人互動頻繁，林女查覺異狀後，私下偷偷關注兩人互動，但也沒有找到兩人具體偷情證據。

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同年9月30日，林女在住家附近看到朱男騎車載著胡女，兩人狀似親密，林女上前「關心」時，朱男疑為掩護胡女搭計程車離去，竟騎車把老婆撞倒，這一撞雖然沒把林女撞傷，但林女被撞出一盆怒火，隔了幾天，林女的弟弟也在大馬路上，看到朱、林兩人一起買飲料。

林女弟弟上前攀談，朱、胡藉口工作忙趕緊離開，沒有解釋兩人關係，同年11月，林女又兩度直擊朱、胡約會用餐，林女不爽攤牌，朱男離家出走未歸，加上林女私下蒐證，發現胡女常把機車停在朱男的租屋處，認為兩人已同居，因此提告向兩人求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，朱、胡否認不倫，辯稱兩人僅是工作上的夥伴，互動也跟一般人無異；但法官根據林女提供的蒐證影帶，發現胡女被朱男騎車搭載時，把雙手環抱在朱的腹部，狀似親密，且兩人一起逛賣場時，手還牽在一起，因此認定兩人並非單純的工作夥伴，且踰矩的行為已侵害林女元配權益，判他們應賠20萬元，可上訴。

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