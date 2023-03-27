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    首頁　>　社會

    網上罵人有無法律責任？ 司法院：恐觸犯公然侮辱、民事賠償

    不少民眾時常上網亂罵人，到底網路上罵人有無法律責任？司法院提醒，若網路留言罵人，可能觸犯公然侮辱等刑責及民事賠償。（記者楊國文攝）

    不少民眾時常上網亂罵人，到底網路上罵人有無法律責任？司法院提醒，若網路留言罵人，可能觸犯公然侮辱等刑責及民事賠償。（記者楊國文攝）

    2023/03/27 22:31

    〔記者楊國文／台北報導〕在網路上留言罵人，會不會有法律責任？司法院​提醒民眾，勿在網路上隨意罵人，否則不僅可能觸犯公然侮辱罪、誹謗罪等刑責，還將面臨對方因名譽受損而請求民事損害賠償，不可不慎。

    司法院指出，「罵人」的行為，在刑事責任上很可能會成立2種罪，分別是「公然侮辱罪」及「誹謗罪」。

    公然侮辱罪方面，刑法第309條第1項規定：「公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。​」，要成立公然侮辱罪，需要「公然」、「侮辱」、「人」等三個元素​。

    「公然」的意思，是可以讓多數人或不特定人得隨時進出有可能聽到或看到的地方，例如公共場所、公園、辦公室等等，公開的社群媒體或是有相當人數的社團、群組，也可能符合公然的要求。​

    至於「侮辱」，不涉及事實陳述的謾罵、動作、文字圖畫等，且依照社會通念，有造成他人名譽被貶抑的危險，例如罵髒話、比中指等都可能符合侮辱的意思，不過還是要視個案情形，才能判斷是否構成侮辱。另外，侮辱的對象必須是「人」，而依照實務見解，自然人或法人都算。​

    司法院並指出，此規定另有加重處罰的情形，例如，除了言語侮辱，還同時使出物理攻擊的組合技，例如甩巴掌等，就會再加重處罰，可處1年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。​

    ​​

    誹謗罪方面，刑法第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。」其中，所謂「指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」，指的是對於具體事實的指摘或傳述，像是說別人考試作弊、外遇，且必須足以造成別人名譽的減損。

    此外，行為人主觀上還要有散布的意圖，也就是有想要傳播、宣傳給別人知道。​

    不過，憲法保障人民的言論自由 ，所以刑法第311條第3項前段規定，只要發表言論者能證明是真實的，就不會成立誹謗罪。​但是，如果是涉及別人的私德，而且與公共利益無關，就算所說的是真的，還是會成立誹謗罪。 ​

    司法院表示，雖然，對於他人的侮辱謾罵，是否應該由國家以刑罰來遏止，一直以來各界都有不同的討論，憲法法庭前不久也才針對誹謗罪是否違憲而召開言詞辯論，但別為了逞口舌之快而得不償失，因為亂罵人除了可能面臨刑事處罰外，還有可能被對方請求名譽受損的損害賠償。

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