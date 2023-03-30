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    首頁　>　社會

    薑是老的辣！「待退」小隊長奮勇追捕小他26歲的通緝犯

    北投分局長沈明義（右）慰問林員。（記者王冠仁翻攝）

    北投分局長沈明義（右）慰問林員。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/30 11:16

    〔記者王冠仁／台北報導〕北市警北投分局警備隊59歲小隊長林建鐘，即將在今年7月退休，他雖然已是「待退」人員，但仍保有從警初衷。林員日前循線查捕一名孫姓槍砲通緝犯時，對方拔腿就跑，發現跑不過時還與林推擠扭打；林員儘管脖子與手指被孫抓傷，但仍將他壓制逮捕，再次證明薑還是老的辣。

    北投分局今天發布新聞公開表揚林員的英勇行徑，也再次強調警方維護治安責無旁貸，未來將會持續打擊犯罪，確保社會治安。

    警方指出，林姓小隊長平時執勤認真，儘管已經快要退休，但辦案的幹勁與年輕同仁相較絲毫不遜色，近來也頻頻傳授相關經驗給年輕同仁。日前林循線前往北投一處民宅查緝因為涉犯槍砲案遭通緝的33歲孫姓男子，孫當時見到林敲門，嚇得隨即拔腿往後門逃逸。

    不過，林奮勇追捕，不久後就追上孫，但孫不願配合、極力反抗，一度與林推擠扭打，但最終仍遭林制伏逮捕，孫也被隨後趕到的支援警力上銬、解送歸案。

    警方說，林員從警已逾40餘年，此次因公受傷，駐區督察立即代表局長慰問，北投分局長也準備水果禮盒慰問，嘉勉林員即將退休仍本於警察職責積極查緝犯嫌。

    林姓小隊長即將退休，但仍堅守岡位。（記者王冠仁翻攝）

    林姓小隊長即將退休，但仍堅守岡位。（記者王冠仁翻攝）

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