為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車借友人要不回還收一堆罰單 他報警尋獲車才知被通緝

    陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

    陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

    2023/03/27 13:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓男子將轎車借丁姓友人開，卻收到多張違規罰單，陳向丁男欲要回車子，但丁藉故推託未歸還，便向鹽埕警分局報案協尋，車子最後在前金區尋獲，他興高采烈地將轎車開至派出所辦理撤尋，警方赫然發現陳男竟是毒品通緝犯，立即上銬逮捕，他訝異表示不知自己被通緝，否則怎會「自投羅網」。

    鹽埕分局今指出，七賢路派出所員警於前晚20時45分許接獲陳男（51歲）報案，表示日前向派出所報案，遭朋友侵佔的轎車，剛在前金區中正四路與自立二路口停車格發現，感謝警方受理協尋，他將把車子開至派出所，並請警方辦理撤尋。

    陳男到達派出所後表示，日前將愛車借給友人丁姓男子，事後卻收到該車多張違規罰單，便向丁男要求歸還車輛，但對方卻藉故推託不歸還車子，他才報案告丁男侵佔。

    員警了解後立即幫陳男辦理相關手續，員警受理時，留意到陳男戶籍設於戶政事務所，便先行查詢身分證號，以確認男子身分，竟赫然發現陳男為高雄地檢發布的毒品通緝犯，立即上銬逮捕。

    陳男得知被通緝時相當驚訝，他表示，可能是搬離原先提供給地檢署住址，審理期間未收到相關法院文書，因毒品案未報到遭通緝，陳男原以為找到愛車相當幸運，但得知自己遭到通緝後，心情就像坐雲霄飛車一樣，瞬間從天堂掉到地獄，最後全案警詢後依毒品通緝罪案解送歸案。

    陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

    陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    通緝犯去遊藝場放鬆一下 遇警臨檢被上銬解送
    2023/03/26 16:07

    通緝犯去遊藝場放鬆一下 遇警臨檢被上銬解送
    起床氣不小！通緝犯躲公園不爽被警搖醒 嗆：你在銬三小
    2023/03/24 09:53

    起床氣不小！通緝犯躲公園不爽被警搖醒 嗆：你在銬三小

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    女遭通緝犯前男友跟騷急求救 台中警開8槍圍捕2警負傷
    2023/03/23 10:41

    女遭通緝犯前男友跟騷急求救 台中警開8槍圍捕2警負傷
    天冷中風就醫 通緝犯意外被逮
    2015/12/16 18:56

    天冷中風就醫 通緝犯意外被逮

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播