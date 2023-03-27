車借友人要不回還收一堆罰單 他報警尋獲車才知被通緝

陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

2023/03/27 13:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓男子將轎車借丁姓友人開，卻收到多張違規罰單，陳向丁男欲要回車子，但丁藉故推託未歸還，便向鹽埕警分局報案協尋，車子最後在前金區尋獲，他興高采烈地將轎車開至派出所辦理撤尋，警方赫然發現陳男竟是毒品通緝犯，立即上銬逮捕，他訝異表示不知自己被通緝，否則怎會「自投羅網」。

鹽埕分局今指出，七賢路派出所員警於前晚20時45分許接獲陳男（51歲）報案，表示日前向派出所報案，遭朋友侵佔的轎車，剛在前金區中正四路與自立二路口停車格發現，感謝警方受理協尋，他將把車子開至派出所，並請警方辦理撤尋。

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陳男到達派出所後表示，日前將愛車借給友人丁姓男子，事後卻收到該車多張違規罰單，便向丁男要求歸還車輛，但對方卻藉故推託不歸還車子，他才報案告丁男侵佔。

員警了解後立即幫陳男辦理相關手續，員警受理時，留意到陳男戶籍設於戶政事務所，便先行查詢身分證號，以確認男子身分，竟赫然發現陳男為高雄地檢發布的毒品通緝犯，立即上銬逮捕。

陳男得知被通緝時相當驚訝，他表示，可能是搬離原先提供給地檢署住址，審理期間未收到相關法院文書，因毒品案未報到遭通緝，陳男原以為找到愛車相當幸運，但得知自己遭到通緝後，心情就像坐雲霄飛車一樣，瞬間從天堂掉到地獄，最後全案警詢後依毒品通緝罪案解送歸案。

陳姓男子將愛車借友人要不回還收一堆罰單，報警尋獲車才知被通緝自投羅網。（圖由民眾提供）

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