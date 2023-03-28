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    「那欸擱係你？！」7天內被同員警抓2次 通緝男懵了

    唐男7天內被同2名員警抓2次，他一臉懵。（圖由警方提供）

    唐男7天內被同2名員警抓2次，他一臉懵。（圖由警方提供）

    2023/03/28 15:13

    〔記者許國楨／台中報導〕唐姓男子因案被通緝，日前才被台中市第二分局2名員警逮捕解送歸案，未料相隔7天，唐男因搭友人機車安全帽未戴好，又被同2名員警攔下「你很眼熟喔」，一查發現唐男竟因另案才剛發布通緝，這下換唐男一臉懵，忍不住嘆氣「實在太有緣了」，訊後再度解送歸案。

    台中市第二分局育才所員警蔡孟修、方公政，24日凌晨12點多巡經一中商圈自由路、雙十路口時，發現一輛機車雙載的後座男子安全帽未依規定扣上，為維護其行車安全立即上前攔查，此時該名34歲的唐姓男子急著解釋說，因為身體突然不適，才拜託友人騎車載他去醫院掛急診。

    只是唐男說話當下，2名員警越看他越覺得眼熟猛然想起，原來唐男17日當天，才因涉妨害秩序案被通緝，正是被他們所查獲並解送台中地院歸案，沒想到相隔短短7日又碰上，一查發現，唐男竟在20日又因涉槍砲案被台中地檢署發布通緝中，隨即再上銬逮人。

    此時原本一臉懵，還理直氣壯告訴員警「我有去法院了啊！」的唐男得知原委，忍不住搖頭嘆氣「我跟你們太有緣了！」竟在1週內連續被相同員警抓兩次，更直呼「歹路不可行」，訊後再度解送歸案。

    第二分局長楊川強調，掃黑、槍、毒、黃、賭、打詐及肅竊，維持治安平穩是警方核心工作之一，為宣示強力打擊犯罪、掃除黑幫決心，強化查緝毒品、通緝、槍枝等不法案件，給市民一個安全及穩定的生活環境，也呼籲不法分子切勿心存僥倖，法網恢恢疏而不漏，歹路真的不可行。

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