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    獨家》偷渡遇難？1照片曝14人恐淘金夢碎 台南檢方：還待確認身分

    台南學甲、佳里警分局這個月初分別在海邊發現1具浮屍，檢警追查疑似是企圖集體偷渡來台失敗，本月在西部海岸還發現多具浮屍，可都能都有關連。海岸示意圖；圖為台南北門雙春海岸，非浮屍發現地點。（資料照，記者楊金城攝）

    台南學甲、佳里警分局這個月初分別在海邊發現1具浮屍，檢警追查疑似是企圖集體偷渡來台失敗，本月在西部海岸還發現多具浮屍，可都能都有關連。海岸示意圖；圖為台南北門雙春海岸，非浮屍發現地點。（資料照，記者楊金城攝）

    2023/03/29 13:35

    〔記者王捷／台南報導〕這個月初台南學甲、佳里警分局分別在海邊發現1具浮屍，身分不詳，傳出其中1具遺體上找到1張合照，照片中共有14人，懷疑是想偷渡來台登船前拍攝，疑似淘金夢碎，落海罹難；另1具屍體身上翻出台商的名片，警方正透過這名片循線試圖確認死者身分、聯繫家屬，檢方也正努力確認死者身分。

    據指出，屍體是由海巡人員發現，由於沒有鑑識經驗，於是找上熟識的學甲及佳里警方協助。

    據了解，照片中的14人是9男5女，可能來自越南北部或印尼，照片中的移工在台灣曾有逃逸紀錄，所以無法透過合法管道來台，本月在台灣本島西部海岸一帶陸續發現多具浮屍，目前偷渡傳聞很多，但警方透露最新掌握的資訊，這群疑似偷渡犯應該是2月18日從中國泉州搭乘漁船出海，19日凌晨想從彰濱工業區外海轉搭舢舨上岸，卻遇到大浪。

    由於各地警方接連發現浮屍，一開始以為是個案，豈料有傳聞指稱學甲警分局撈起的浮屍身上發現1張照片，成為檢警追查無名屍身分的重要線索，相片中共有14人，而且應該就是在登船偷渡出發前不久拍攝的。

    另外，也有傳聞，佳里分局在撈起的浮屍身上發現了一張台商的名片，後來警方已循線找到死者家屬，請家屬來台協助確認死者身分，但家屬因為家中經濟狀況不好，最後改為郵寄檢體提供警方比對DNA。

    至於要以何種罪責追究人蛇船東責任？國內司法機關是否有管轄權？台南地檢署今天受訪時沒多回應，僅表示正努力確認死者身分。

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