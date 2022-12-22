在中國看不到希望 中國人從厄瓜多跋涉千里偷渡美國

英國BBC報導，由於在中國看不到希望，有許多中國民眾搭機飛往南美洲厄瓜多，然後往北徒步穿越危險重重的達里恩峽谷，最後抵達美國，路程超過3200公里。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2022/12/22 22:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國也許正在放鬆時間長達3年的清零政策，但3年來中國經濟在嚴格防控措施和中國領導人習近平日益威權的統治下失去動力，使許多民眾想方設法到其他國家尋找更美好的未來，即便到達那裡需要度過重重風險。

英國廣播公司（BBC）22日報導，老家在中國江西省的34歲孫進財，為了給妻子和3個小孩更好的未來，開始尋找離開中國的方法。今年稍早孫進財在微信平台認識1位年輕女子，她分享了如何穿過中美洲的熱帶雨林，然後向北行經3200公里抵達美墨邊境的經過，心中起了有為者亦若是的念頭。

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今年8月，孫進財和妻小5人搭上飛往厄瓜多的班機，這是美洲大陸上唯一一個不需要中國旅客簽證的國家，然後開始往北踏上長途跋涉的危險旅程。首先是要步行通過達里恩峽谷（Darien Gap），這是泛美公路位於哥倫比亞和巴拿馬邊境未開通的一段路，由大片未開發沼澤和森林組成，位於巴拿馬的達連省和哥倫比亞喬科省之間，長達160公里，一路上面臨面臨武裝土匪和販毒集團的襲擊。

根據巴拿馬政府統計，今年至少有1300名中國人透過達里恩峽谷，幾乎是過去10年的3倍，這導致最終抵達美國南部邊境的人數創下新高。孫進財一家人最後終於來到美國加州，透過華人僑民網路找到1份倉庫的工作，他說從中國到美國的整個旅程花了3個月。

30歲自稱為文濤的青年說，當中國人大取消國家主席任期限制，為習近平無限期統治掃平道路時，他就決定離開。文濤取徑歐洲飛往厄瓜多，他和另外3名中國男子同樣穿越達里恩峽谷，最後抵達美國加州，整個旅程花了8千美元，這是他大部分的積蓄。

大部分的中國人在抵達美國領土後會申請庇護，通常是出於政治或宗教原因，但因移民系統積壓，申請過程需要很多年才能完成，因此他們只能等待，同時尋找可溫飽的工作。

文濤表示，儘管中國最近取消清零政策，但這不會改變他離開的決定。他說：「無論冠狀病毒是否存在，根本問題都沒有改變，在中國，我看不到希望。」

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