疑人蛇丟包？7縣市海岸2週多達12無名屍

半個月撈獲7浮屍被疑人蛇丟包，海巡署與警政署專案調查。圖為發現男屍的台中外海離岸風電平台。（資料照，讀者提供）

2023/03/29 12:56

首次上稿 12:11

更新時間 12:56（補充資料）

〔記者洪定宏、張瑞楨／綜合報導〕台中港外海的離岸風場風機平台本月7日驚見1具男屍，至今身分不明。沒想到海巡署後續清查發現，本月4日至17日，從桃園到高雄沿海另撈獲11具男女無名屍。換句話說，包括台中離岸風機，前後2週內，跨越7縣市的海岸線就出現多達12具無名屍，因為「特別密集、且很多」，懷疑是人蛇集團丟包的越南偷渡犯；海巡署已與警政署成立專案小組追查釐清。

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據分析，假設真的是外籍偷渡犯，依照海流漂散，回推很可能是船隻在海峽中線一帶翻覆，船上人員才會從北到南分散，由於這些死者暫時都無法確認身分，恐怕有待警政署將指紋等死者特徵傳到鄰近國家比對確認。

目前統計的無名屍發現時間與地點，分別為：3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南市青山漁港港嘴海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

統計上述無名屍資料，以台南市4具最多、雲林縣3具次之，桃園、新竹、彰化、台中、高雄各1具，且3月7日單日就發現4具。目前都分別由當地警方報請檢方相驗，部分遺體已嚴重腐爛，但都沒有證件。

台中地檢署指出，經海巡署提供的資訊，中檢上週與台南地檢署聯繫，懷疑是人蛇集團丟包偷渡的越南人，目前偵辦中。

於台中港外海的離岸風場風機平台男屍體，因身上無證件，且並非風電公司員工，也不是翻船或落海溺水，胃部已無殘留食物，死因是曝曬脫水與營養不良，他的身分尚未確認，只能推斷他可能是越南籍男性，另外，近半個月來，台南等縣市沿海也發現屍體。

海巡署已與警政署成立專案小組調查，釐清是否越南偷渡犯，以及死亡之因，台中地檢署則強調，懷疑是人蛇集團涉嫌越南籍之偷渡及人口販運案件有關，已與越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，會協助越南家屬，透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認身分。

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