為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑人蛇丟包？7縣市海岸2週多達12無名屍

    半個月撈獲7浮屍被疑人蛇丟包，海巡署與警政署專案調查。圖為發現男屍的台中外海離岸風電平台。（資料照，讀者提供）

    半個月撈獲7浮屍被疑人蛇丟包，海巡署與警政署專案調查。圖為發現男屍的台中外海離岸風電平台。（資料照，讀者提供）

    2023/03/29 12:56

    首次上稿 12:11
    更新時間 12:56（補充資料）

    〔記者洪定宏、張瑞楨／綜合報導〕台中港外海的離岸風場風機平台本月7日驚見1具男屍，至今身分不明。沒想到海巡署後續清查發現，本月4日至17日，從桃園到高雄沿海另撈獲11具男女無名屍。換句話說，包括台中離岸風機，前後2週內，跨越7縣市的海岸線就出現多達12具無名屍，因為「特別密集、且很多」，懷疑是人蛇集團丟包的越南偷渡犯；海巡署已與警政署成立專案小組追查釐清。

    據分析，假設真的是外籍偷渡犯，依照海流漂散，回推很可能是船隻在海峽中線一帶翻覆，船上人員才會從北到南分散，由於這些死者暫時都無法確認身分，恐怕有待警政署將指紋等死者特徵傳到鄰近國家比對確認。

    目前統計的無名屍發現時間與地點，分別為：3月4日桃園市新屋溪北岸、3月5日台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日台南市青山漁港港嘴海面、3月6日雲林縣湖口鄉外海、3月7日台南市將軍西方海域、3月7日彰化縣王功西方海域、3月7日雲林縣麥寮西方海域、3月7日台中外海、3月10日雲林縣外傘頂洲、3月10日高雄市茄萣區沙灘、3月14日新竹圳頭西方海域、3月17日台南市七股區網仔寮沙洲。

    統計上述無名屍資料，以台南市4具最多、雲林縣3具次之，桃園、新竹、彰化、台中、高雄各1具，且3月7日單日就發現4具。目前都分別由當地警方報請檢方相驗，部分遺體已嚴重腐爛，但都沒有證件。

    台中地檢署指出，經海巡署提供的資訊，中檢上週與台南地檢署聯繫，懷疑是人蛇集團丟包偷渡的越南人，目前偵辦中。

    於台中港外海的離岸風場風機平台男屍體，因身上無證件，且並非風電公司員工，也不是翻船或落海溺水，胃部已無殘留食物，死因是曝曬脫水與營養不良，他的身分尚未確認，只能推斷他可能是越南籍男性，另外，近半個月來，台南等縣市沿海也發現屍體。

    海巡署已與警政署成立專案小組調查，釐清是否越南偷渡犯，以及死亡之因，台中地檢署則強調，懷疑是人蛇集團涉嫌越南籍之偷渡及人口販運案件有關，已與越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，會協助越南家屬，透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認身分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中港離岸風電基座驚見男屍 疑彰化外海翻覆小艇落海者
    2023/03/09 17:58

    台中港離岸風電基座驚見男屍 疑彰化外海翻覆小艇落海者
    離奇！台中港離岸風機平台驚見男屍 日籍技師嚇到報警
    2023/03/08 09:17

    離奇！台中港離岸風機平台驚見男屍 日籍技師嚇到報警

    香港豪門媳出走！華麗回歸八點檔！
    不在牆內「偷著樂」？美驚見中國偷渡客 花10萬才越界就被逮
    2023/02/03 21:51

    不在牆內「偷著樂」？美驚見中國偷渡客 花10萬才越界就被逮
    中國2男「漂」到金門 檢方先依違反入出國及移民法偵辦
    2022/08/28 22:49

    中國2男「漂」到金門 檢方先依違反入出國及移民法偵辦

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    誇張！越南母子非法打工賣豬肉 被逮還「捨不得離開」
    2022/06/25 18:58

    誇張！越南母子非法打工賣豬肉 被逮還「捨不得離開」
    2中國男騎水上摩托車漂到台東富岡 辯稱想從菲國偷渡回鄉
    2022/06/11 23:23

    2中國男騎水上摩托車漂到台東富岡 辯稱想從菲國偷渡回鄉
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播