中國2男「漂」到金門 檢方先依違反入出國及移民法偵辦

金門縣消防局人員基於防疫，身著防護衣將兩名中國男子帶上岸後，直接送往烈嶼醫院。（金門縣消防局提供）

2022/08/28 22:49

〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍曹姓男子及岑姓男子自稱今天凌晨在廈門海邊從事水上運動不慎落海，因體力耗盡，隨著海流「漂」到約6公里外的金門大橋橋墩待援；案經海巡署艦隊分署第9海巡隊追辦，對2男供詞存疑，全案由金門地檢署先依違反入出國及移民法指揮偵辦中。

縣消防局上午5點多接獲疑似其中1名中國男子以手機求援，即刻派員將當時受困在金門大橋靠烈嶼端橋墩上的兩人，以救生艇載上岸，就近送往烈嶼鄉（小金門）的衛福部金門醫院烈嶼分院，當時2人意識清楚，生命徵象正常，全身多處輕微擦傷，肢體無力，有虛脫現象；其中1名男子上岸時更是力氣放盡，連離開救生艇都一度腿軟，另名男子也是步履蹣跚。

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消防局將2男送往烈嶼分院，經快篩、PCR檢驗，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）均呈陰性反應。

這2名自稱從中國廈門「漂」來的不速之客，分別是曹姓男子31歲、岑姓男子27歲，都身著短T裇、排汗短褲，各自攜帶1只黑色電腦背包，裡面除了手機用塑膠袋套住，從沉甸甸的背包外觀研判，不排除有平板電腦等3C產品，顯然有備而來；兩人供稱，28日凌晨零時許於廈門海邊從事水上活動，不慎落海後體力耗盡，隨海流漂至金門大橋橋墩，自行打電話求援，2人被發現時受困於金門大橋的橋墩基礎（樁帽）上。

對於曹、岑2男偷渡金門的動機？是否過程還有其他人接應協助？第9海巡隊無法表示意見，強調一切由金門地檢署對外發言；金門地檢署表示，全案先依違反入出國及移民法偵辦，相關案情還無法透露。2男晚間10點許接受海巡隊初步調查後，將依防疫規定進行「7+7」隔離。

隨著中共8月初對台實施軍事演習，近日又有無人機頻頻騷擾金門，甚至可能對金門進行情蒐任務；曹、岑2男此時自稱隨海流「漂」到金門的時機點啟人疑竇，更令人覺得內情不單純，有待檢方釐清案情。

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