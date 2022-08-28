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    首頁　>　社會

    金門小三通未通 2中國男「漂」到金門大橋求救

    金門縣消防局人員基於防疫，身著防護衣將兩名中國男子帶上岸後，直接送往烈嶼醫院。（金門縣消防局提供）

    金門縣消防局人員基於防疫，身著防護衣將兩名中國男子帶上岸後，直接送往烈嶼醫院。（金門縣消防局提供）

    2022/08/28 08:29

    〔記者吳正庭／金門報導〕小三通暫停期間，金門今天卻來了兩名從中國廈門「漂」來的不速之客！兩人被發現時，受困於金門大橋烈嶼端的橋墩上，經通報金門縣消防局船艇救人，順利將曹姓、岑姓兩名男性「偷渡客」救上岸，送往衛福部金門醫院烈嶼分院，快篩及PCR檢驗結果均為陰性，初步觀察，兩人除身上有多處輕微擦傷，並無發燒等情形。

    金門縣消防局表示，上午5點32分左右接獲通報，指兩名疑似中國人受困於金門大橋烈嶼端，由小隊長陳天傑率領4車2艇11人，配合水頭港消防分隊1艇2人前往現場，約在6點12分找到兩名受困的中國人，2人意識清楚，生命徵象正常，全身多處輕微擦傷，肢體無力有虛脫現象，立刻就近送往金門醫院烈嶼分院。

    獲救的曹姓男子31歲、岑姓男子27歲，兩人供稱於凌晨0時許於廈門從事水上活動，不慎落海後體力耗盡，隨海水漂流至金門大橋橋墩，自行打電話向外求援。

    消防局人員基於防疫，身著防護衣將兩名男子帶上岸後，直接送往烈嶼醫院，進行初步檢查，2男快篩及PCR檢驗結果均為陰性，後續交由海巡署金馬澎分署第9岸巡隊接手調查。

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