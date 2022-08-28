中共無人機接連侵擾金門防區 卓冠廷：國防部高層醒一醒！

中國無人機近日接連侵擾我國金門防區，引發各界熱議。（圖翻攝自微博）

2022/08/28 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國無人機接連侵擾我國金門防區，引發各界關注。民進黨新北市議員參選人卓冠廷今天（28日）直言：「中共無人機一再挑釁，國防部高層該醒一醒了！」

卓冠廷28日透過臉書表示，微博今晨又瘋傳另一段中國無人機飛到金門烈嶼拍攝國軍據點的影片，國軍發現後雖立刻通報，可無奈只能通報，沒再有進一步處置，整段過程被中國網友拿來大肆訕笑。

請繼續往下閱讀...

這種情況讓卓冠廷忍不住質問，「中華民國國軍真的什麼都不能做嗎？國防部2016年就實施的『有礙飛航安全物體違法進入軍事基地因應措施』中就規定：面對非法侵入軍事基地、營區攝影，有立即危害飛航安全，妨礙軍事任務遂行，或涉嫌竊取軍事機密之有礙飛行物體，除向民航局告發外，將『行政執行法』以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。」

卓冠廷接著說，從上述措施規定就能清楚知道，國軍是有方法擊落侵入的無人機，「但為什麼不？就我側面了解，國軍因為八月以來中共的軍演，怕升高衝突，不願擦槍走火。然而，面對共軍肆無忌憚的使用無人機近距離拍攝國防重地，不知所措、甚至金門二膽島事件，還被拍到國軍用石頭丟無人機，被中共擷取剪輯，讓國人都感到憂慮。」

卓冠廷最後直言：「我們早就有一堆可以因應的設備，什麼武器可以使用？不用武器的話，干擾槍可以使用嗎？我擔心基層第一線的國軍弟兄仍然不清楚。中共擺明在騷擾擾亂，遂行心戰，再不與時俱進，讓基層官兵知道該怎麼應處，這種騷擾只會越來越多，到國人自己都失去信心，就難以挽救了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法