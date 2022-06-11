2中國男騎水上摩托車漂到台東富岡 辯稱想從菲國偷渡回鄉

海巡人員將2名疑從菲律賓偷渡返鄉的中國男子帶上岸偵辦。（記者陳賢義翻攝）

2022/06/11 23:23

〔記者陳賢義／台東報導〕古姓及崔姓2名中國子在菲律賓打工8個月，疑因生活環境太差無法適應，竟異想開利用淘寶網買了水上摩托車和橡皮艇想返鄉，結果遇上海上風浪太大，在海上漂流了三天，今日傍晚漂流至台東富岡外海，其中1人誆騙確診，海巡人員全副武裝攔查，所幸強制隔離進行PCR檢測，由於全案仍在偵辦中，海巡單位低調未細說。

「民航海運都斷了，想辦法要回家啊！」，35歲的古男及53歲的崔男透過淘寶網買了水上摩托車和橡皮艇，3天前備妥物資後從菲律賓出發，結果海上風浪太大，水上摩托車動力又故障，只好利用漂流方式在海上待了3天，今日傍晚隨波逐流的漂到富岡港求救，直呼再也不去菲律賓打工了，因為生活環境實在太差了。

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由於古男說在菲律賓快篩陽，海巡人員不敢輕忽全副武裝攔查，台東縣消防局也動員救護車會同衞生局人員強制隔離安置，結果2人全陰性。

2男辯解在菲律賓打工8個月，很想回大陸老家，但是民航海運都斷了，於是想辦法要回家。雖然2人進港前有打電話要求緊急避難，但有漁民表示感覺內情不單純，今日下午3點就在海上看到，按照潮流不太可能是因水上摩托車動力故障問題，不然船早就翻了。海巡單位則低調表示，2男究竟是想偷渡還是單純避難，還要再偵訊詳查。

消防人員全副武裝檢視疑似偷渡的中國男子健康狀況。（記者陳賢義翻攝）

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