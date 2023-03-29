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    酒後帶「東西」踹門嗆鄰居 改槍工作室曝光洩「專業背景」

    警方在王男身上起出改造槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男身上起出改造槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/29 09:42

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕41歲王姓男子昨日晚間酒後嫌鄰居太吵，竟身藏改造槍枝到隔壁踹門嗆聲，揚言要拿「東西」給鄰居好看。王男鄰居趕緊報警，警方迅速到王家逮人。警方在王男小腿與腳踝間起出一把改造手槍、7發子彈，另在屋內查獲改造槍械2把、子彈及半成品一批，隨即將人帶回偵訊，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將王男移送基隆地檢署偵辦。

    據悉，王男本身曾於聯勤兵工廠內服役，具有豐富的槍枝改造知識，才能在家中自行改造槍枝，警方也將持續追查其材料來源。

    基隆市警三分局百福派出所昨日晚間6時30分接獲民眾報案指出，隔壁王姓鄰居酒後到家中踹門，還嗆聲要拿「東西」給自己好看，擔心會有人身安全，請警方到場協助。

    所長羅軒偉立即率同仁前往查看，果然在王男的小腿與腳踝間發現一把小型的改造手槍裝有7發子彈，隨即擴大搜索王男住處，另起出兩把改造槍枝及改造子彈成品、改造槍管、工具一批，儼然是小型工作室。經鑑定後，3把改造槍枝，其中一把具有殺傷力。

    王男因拒絕夜間偵訊，直至今日上午才配合警方製作筆錄，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送基隆地檢署偵辦。

    基隆市警察局局長張樹德表示，警方積極結合推動社區警政再出發及清源專案2.0，特別針對影響本市治安之毒品犯罪及非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作，打造宜居安全城市。

    警方在王男身上起出改造槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男身上起出改造槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男家中起出改造槍枝及相關零件、工具與子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男家中起出改造槍枝及相關零件、工具與子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男家中起出改造槍枝及相關零件、工具與子彈。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在王男家中起出改造槍枝及相關零件、工具與子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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