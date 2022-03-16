警方破獲2改造槍械販售集團 送辦4人扣9把槍械
2022/03/16 11:37
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓、陳姓男子涉嫌改槍販售卻不低調，警方接獲檢舉喬裝為買家接洽後，11日趁他們前來交槍時逮人，查扣2把手槍、1把改造霰彈槍；另，黃姓、許姓男子也涉嫌經營地下兵工廠，被警方破獲起出6把手槍、子彈16發，已依違反槍砲彈藥刀械管制條例究責。
黃男（22歲）、陳男（20歲）涉嫌在中壢區販售槍械的行徑囂張被檢舉，楊梅警分局與中壢警分局獲報後共組專案小組跟監蒐證，警方說，警方還派員喬裝成買家，頻頻與兩人接洽買槍事宜，為了卸下兩人心防，喬裝為買家的員警還騙稱：「要跟人家輸贏，真的很急啦！」
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經過多次討價還價，雙方最後談定100萬元購買2把制式手槍、1把改造霰彈槍，並於11日晚間在中壢區環中東路交易，等黃男、陳男一現身，埋伏的員警一擁而上，迅速壓制2人並查扣3把槍械，訊後已依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他們送辦，還要追查他們的槍械來源。
至於另名黃男（50歲）與許男（43歲）涉嫌經營地下兵工廠，楊梅警分局與平鎮警分局共組專案小組，跟監多日後收網，持搜索票在黃男的平鎮住處逮回2人，起出制式手槍1把、改造手槍1把、掌心雷手槍4把、子彈11發、小達姆彈5發、槍枝零組件一批、改造工具一批。