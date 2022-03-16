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    警方破獲2改造槍械販售集團 送辦4人扣9把槍械

    警方查獲黃姓男子等人持有的槍械。（警方提供）

    警方查獲黃姓男子等人持有的槍械。（警方提供）

    2022/03/16 11:37

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓、陳姓男子涉嫌改槍販售卻不低調，警方接獲檢舉喬裝為買家接洽後，11日趁他們前來交槍時逮人，查扣2把手槍、1把改造霰彈槍；另，黃姓、許姓男子也涉嫌經營地下兵工廠，被警方破獲起出6把手槍、子彈16發，已依違反槍砲彈藥刀械管制條例究責。

    黃男（22歲）、陳男（20歲）涉嫌在中壢區販售槍械的行徑囂張被檢舉，楊梅警分局與中壢警分局獲報後共組專案小組跟監蒐證，警方說，警方還派員喬裝成買家，頻頻與兩人接洽買槍事宜，為了卸下兩人心防，喬裝為買家的員警還騙稱：「要跟人家輸贏，真的很急啦！」

    經過多次討價還價，雙方最後談定100萬元購買2把制式手槍、1把改造霰彈槍，並於11日晚間在中壢區環中東路交易，等黃男、陳男一現身，埋伏的員警一擁而上，迅速壓制2人並查扣3把槍械，訊後已依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他們送辦，還要追查他們的槍械來源。

    至於另名黃男（50歲）與許男（43歲）涉嫌經營地下兵工廠，楊梅警分局與平鎮警分局共組專案小組，跟監多日後收網，持搜索票在黃男的平鎮住處逮回2人，起出制式手槍1把、改造手槍1把、掌心雷手槍4把、子彈11發、小達姆彈5發、槍枝零組件一批、改造工具一批。

    警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將涉嫌經營地下兵工廠的黃姓男子（前排中）等人送辦。（警方提供）

    警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將涉嫌經營地下兵工廠的黃姓男子（前排中）等人送辦。（警方提供）

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