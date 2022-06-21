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    昔當軍械士今改槍！愛槍成痴擁槍眠 生存遊戲玩家栽了

    警方查扣改造槍械及改造工具一批。（警方提供）

    警方查扣改造槍械及改造工具一批。（警方提供）

    2022/06/21 16:39

    〔記者許國楨／台中報導〕桃園市范姓男子昔日服役時曾是軍械士，退伍後雖有正當工作仍愛槍成痴，寄情於生存遊戲並替其他玩家維修槍械，久之竟有人找上他改造具殺傷力槍械，將住處當成小型地下兵工廠，也因此被刑事局中部打擊犯罪中心盯上，15日警察節當天前往查緝，查扣3把改造長短槍及改造工具一批，訊後依槍砲罪嫌送辦。

    據查，34歲范男服役時曾擔任部隊軍械士，熟悉槍械構造常識，退伍後雖有正當工作當起上班族，但愛槍成痴的他仍持續投入可以接觸到槍械的生存遊戲中，因平日跟一些玩家及朋友頗有互動，大家也知道他對槍械很有興趣，有槍械上的問題都會交給他修理，也因此名聲漸傳開，開始有人找上他將玩具槍或模型槍改造的更具威力。

    刑事局中打第六大隊第五隊則是日前接獲有人私自改造槍械情資，有鑑於非法槍械若流入市面，將助長暴力氣焰，嚴重影響社會治安，隨即與新北市土城分局、桃園市中壢分局共組專案小組積極偵辦，查出住在桃園地區的范姓男子涉有重嫌，經蒐證完備後聲請搜索票伺機查緝。

    本月15日警察節當天，專案小組持續在范男住處外埋伏守候，見范男正要外出機不可失，一擁而上逮人，並在住處內查扣改造手槍2枝、土造長槍1枝、子彈5顆、彈殼、鑽頭、電鑽、砂輪機、切割器及固定台改造工具一批等贓證物。

    范男在警訊中供稱，因對槍械實在很有興趣，憑著網路上查到的資訊改槍並購買相關零件，每改完一把槍都覺得很有成就感，興奮到擁槍而眠，至於這兩把手槍是友人委託改造，土造長槍則是自己收藏，原以為應不致有殺傷力，沒想到仍觸法。

    警方表示，這3把改造長短槍經初測都具殺傷力，訊後全案仍依槍砲罪嫌送辦，中打副大隊長戴長生今天說，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於109年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

    警方共查扣改造手槍2枝、土造長槍1枝。（警方提供）

    警方共查扣改造手槍2枝、土造長槍1枝。（警方提供）

    警方訊後將范男依槍砲罪嫌送辦。（警方提供）

    警方訊後將范男依槍砲罪嫌送辦。（警方提供）

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