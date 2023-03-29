幽靈船？船長報海難漁船沉沒 8個月後停泊馬紹爾
2023/03/29 07:09
〔記者鮑建信／高雄報導〕「大滿發」號吳姓船長涉嫌謊報漁船在馬紹爾群島海域沉沒，卻未想到8個月後，船內監控系統卻回報停泊在該國港口，被高等法院高雄分院依偽造文書罪，判處有期徒刑1年定讞。
判決書指出，2017年4月30日，「大滿發」號漁船吳姓船長在馬紹爾當地某船務代理行，以口述方式謊報漁船於4月29日至30日，因船艙進水在馬紹爾群島共和國海域沉沒，並通知人在美國不知情的胡姓船東後，對方委託國內業者代辦公證，及向航港局辦理註銷登記。
請繼續往下閱讀...
不料，隔年2月12、13日間，船內漁船監控系統（下稱VMS，為聯合國農糧組織要求各國監事漁船位置，由國內養護漁業資源所設置）仍回報該船停泊馬紹爾的馬久羅港，農委會漁業署乃派人前往調查，赫然發現漁船並未沉沒。案經航港局移送高雄地檢署偵辦並起訴。
吳男供稱，案發當天海象不穩，確有發生船難，他與部分船員分乘不同小艇上岸，但不知道有沒有沉沒，之後該船被別人拖去修理，現在已經不是台灣漁船。
1、2審法官調查，依馬紹爾駐館提供照片，不但未見船身有何破損或修繕跡象存在，外觀與漁船事故前所拍照片一致，另據交通部中央氣象局提供資料顯示，當天海域風浪不大，並無吳所指海象不穩，判決他1年徒刑定讞。