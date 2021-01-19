可疑！西吉嶼幽靈船查出船名 船主稱已售出卻不透露買家

澎湖海巡隊冒險登上疑似幽靈船的貨輪，但未發現船員蹤跡。（澎湖海巡隊提供）

2021/01/19 19:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西吉嶼18日發現擱淺無人貨輪，今日澎湖海巡隊僱用民船，克服連日來海象惡劣，冒險登船查看，發現船上無人，但查出船名HM-FOUNDATION，經聯絡航港局人員查證，為菲律賓馬尼拉籍船隻，但船主表示已賣出，卻不透露買主。

海巡署澎湖海巡隊調查指出，18日10時20分接獲第十三巡防區指揮部轉東吉安檢所通報，於西吉嶼北方岸際發現貨輪擱淺案。19日8時30分10038艇搭載民船「百樂號」人員克服海象狀況，成功攜帶消防雙節梯登上西吉島，空偵機亦抵達現場上空偵蒐。

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經海巡艇人員登船進行搜索及檢查，查該貨輪船名為HM-FOUNDATION，未發現任何人員、貨艙破洞大量進水、部分油花溢出，海巡署已派遣3539、5053及10038艇載運攔油索前往現場協同澎湖南方四島海洋國家公園管理處佈放，後續船東聯繫、船體移除及油污應處，將由航港局南部航務中心及海管處等單位持續處理，將全力協助。

根據消息來源指出，經查證船隻為菲律賓馬尼拉港籍，船主2014年向中國購入，2015曾進入台灣高雄港加油，後續就不曾進入台灣領海，同時未傳出有報請遺失或任何求援紀錄，船東表示船隻已售出，但卻不願提供後續買主名單，令人懷疑動機不單純。航港局南部航務中心應變小組，明日將邀集海洋委員會、海巡署及南方四島等單位召開緊急會議，通盤討論後續處理方式，並續追船員行蹤及動機。

貨輪救擱淺在西吉嶼無人島旁礁岩，附近海流相當強勁。（澎湖海巡隊提供）

菲律賓船東表示船已賣人，但卻不願提供後續買主，動機相當可疑。（澎湖海巡隊提供）

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