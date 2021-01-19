為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    可疑！西吉嶼幽靈船查出船名 船主稱已售出卻不透露買家

    澎湖海巡隊冒險登上疑似幽靈船的貨輪，但未發現船員蹤跡。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊冒險登上疑似幽靈船的貨輪，但未發現船員蹤跡。（澎湖海巡隊提供）

    2021/01/19 19:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西吉嶼18日發現擱淺無人貨輪，今日澎湖海巡隊僱用民船，克服連日來海象惡劣，冒險登船查看，發現船上無人，但查出船名HM-FOUNDATION，經聯絡航港局人員查證，為菲律賓馬尼拉籍船隻，但船主表示已賣出，卻不透露買主。

    海巡署澎湖海巡隊調查指出，18日10時20分接獲第十三巡防區指揮部轉東吉安檢所通報，於西吉嶼北方岸際發現貨輪擱淺案。19日8時30分10038艇搭載民船「百樂號」人員克服海象狀況，成功攜帶消防雙節梯登上西吉島，空偵機亦抵達現場上空偵蒐。

    經海巡艇人員登船進行搜索及檢查，查該貨輪船名為HM-FOUNDATION，未發現任何人員、貨艙破洞大量進水、部分油花溢出，海巡署已派遣3539、5053及10038艇載運攔油索前往現場協同澎湖南方四島海洋國家公園管理處佈放，後續船東聯繫、船體移除及油污應處，將由航港局南部航務中心及海管處等單位持續處理，將全力協助。

    根據消息來源指出，經查證船隻為菲律賓馬尼拉港籍，船主2014年向中國購入，2015曾進入台灣高雄港加油，後續就不曾進入台灣領海，同時未傳出有報請遺失或任何求援紀錄，船東表示船隻已售出，但卻不願提供後續買主名單，令人懷疑動機不單純。航港局南部航務中心應變小組，明日將邀集海洋委員會、海巡署及南方四島等單位召開緊急會議，通盤討論後續處理方式，並續追船員行蹤及動機。

    貨輪救擱淺在西吉嶼無人島旁礁岩，附近海流相當強勁。（澎湖海巡隊提供）

    貨輪救擱淺在西吉嶼無人島旁礁岩，附近海流相當強勁。（澎湖海巡隊提供）

    菲律賓船東表示船已賣人，但卻不願提供後續買主，動機相當可疑。（澎湖海巡隊提供）

    菲律賓船東表示船已賣人，但卻不願提供後續買主，動機相當可疑。（澎湖海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幽靈船出沒？無名無人貨輪漂至西吉擱淺 海巡戒護防漏油
    2021/01/18 18:29

    幽靈船出沒？無名無人貨輪漂至西吉擱淺 海巡戒護防漏油
    海上悲歌！北韓「幽靈船」謎團揭曉 肇因中國違法捕撈
    2020/07/23 21:31

    海上悲歌！北韓「幽靈船」謎團揭曉 肇因中國違法捕撈

    允將新案「康城」預約熱絡 全能生活圈成主因
    嚇！「幽靈船」僅剩船艏漂至日本 海巡登船驚見2顆頭顱在滾...
    2019/12/29 10:20

    嚇！「幽靈船」僅剩船艏漂至日本 海巡登船驚見2顆頭顱在滾...

    產業典範 元大金控、臺灣維固2022使用10%綠電
    社會今日熱門
    前特偵組名檢張進豐被控投資詐欺 移送地檢署複訊不發一語
    2021/01/18 23:42

    前特偵組名檢張進豐被控投資詐欺 移送地檢署複訊不發一語

    淘帝-KY涉掏空、內線交易 董事及勤業會計師等6人交保
    2021/01/19 08:07

    淘帝-KY涉掏空、內線交易 董事及勤業會計師等6人交保

    太平番仔路自救會阻履勘 9旬嬤淚訴：死也要死在這裡！
    2021/01/18 21:00

    太平番仔路自救會阻履勘 9旬嬤淚訴：死也要死在這裡！ 影片

    儲備霹靂警攀梯救援 身癱老婦見警嚎啕大哭
    2021/01/18 20:10

    儲備霹靂警攀梯救援 身癱老婦見警嚎啕大哭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播