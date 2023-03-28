為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6旬婦長期遭家暴殺夫起訴 新北地院第二件國民法官審理案

    涉嫌殺夫的63歲季姓婦人。（資料照）

    涉嫌殺夫的63歲季姓婦人。（資料照）

    2023/03/28 15:58

    〔記者王定傳／新北報導〕去年11月底，63歲季姓婦人趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首並供稱長期遭受家暴才犯案，新北地檢署今依殺人罪嫌起訴季婦，這是新北地院轄區內第二件適用國民法官法審理的案件。

    據了解，這名季姓婦人與72歲丈夫原本住新竹，後來搬到新北市三重定居，兩人結婚逾30年，經營燒臘餐館直到退休，兒女都已在外成家立業。

    檢警調查，去年11月30日下午1時許，季婦趁丈夫酒醉熟睡之際，分別持菜刀、木棒及水果刀攻擊其夫，范因右外側胸部銳器傷刺傷右肺下葉、左胸前銳器傷刺傷心臟及左肺上葉，右上腹部銳器傷刺傷肝臟及右側結腸與頭臉部、頸部、胸腹部、肢體多處銳器傷36處，裂傷6處造成大量出血，當場死亡。

    季婦犯案後打電話向新北市警三重分局警方自首，她聲稱因受不了家暴，情緒一次爆發因而殺夫。

    本案發生後，根據警方調查，婦人從結婚至今，報案家暴的紀錄一共10次，但每次報案後，警方與社工人員關心詢問她是否要接受安置、或是聲請家暴令？婦人都在考慮後婉拒，直到一個月前再次受暴報案，才首度聲請家暴保護令。

    新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心亦曾表示，季婦及配偶的家庭暴力案有多次通報紀錄，但季婦基於多重顧慮，未選擇永久離開先生，社工最近一次與季婦會談是案發前一日，當時她自稱安全無虞，社工尊重其意願，未料仍發生憾事。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民法官案件何時開庭？司法院提供庭期表查詢
    2023/03/24 12:41

    國民法官案件何時開庭？司法院提供庭期表查詢
    酒店女起訴 案情撲朔迷離 神岡桶屍案 考驗國民法官
    2023/03/21 05:30

    酒店女起訴 案情撲朔迷離 神岡桶屍案 考驗國民法官

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    長期隱忍家暴！三重6旬婦割喉殺夫 法院裁定收押
    2022/12/01 11:33

    長期隱忍家暴！三重6旬婦割喉殺夫 法院裁定收押
    長年受暴「不願家醜外揚」／6旬婦1次大爆發 割喉殺夫亡
    2022/12/01 05:30

    長年受暴「不願家醜外揚」／6旬婦1次大爆發 割喉殺夫亡

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    殺夫前一天才告訴社工沒問題
    2022/12/01 05:30

    殺夫前一天才告訴社工沒問題
    女兒從小目睹母遭父痛毆 家暴20餘年才申請家暴令
    2022/11/30 13:32

    女兒從小目睹母遭父痛毆 家暴20餘年才申請家暴令
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播