6旬婦長期遭家暴殺夫起訴 新北地院第二件國民法官審理案

涉嫌殺夫的63歲季姓婦人。（資料照）

2023/03/28 15:58

〔記者王定傳／新北報導〕去年11月底，63歲季姓婦人趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首並供稱長期遭受家暴才犯案，新北地檢署今依殺人罪嫌起訴季婦，這是新北地院轄區內第二件適用國民法官法審理的案件。

據了解，這名季姓婦人與72歲丈夫原本住新竹，後來搬到新北市三重定居，兩人結婚逾30年，經營燒臘餐館直到退休，兒女都已在外成家立業。

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檢警調查，去年11月30日下午1時許，季婦趁丈夫酒醉熟睡之際，分別持菜刀、木棒及水果刀攻擊其夫，范因右外側胸部銳器傷刺傷右肺下葉、左胸前銳器傷刺傷心臟及左肺上葉，右上腹部銳器傷刺傷肝臟及右側結腸與頭臉部、頸部、胸腹部、肢體多處銳器傷36處，裂傷6處造成大量出血，當場死亡。

季婦犯案後打電話向新北市警三重分局警方自首，她聲稱因受不了家暴，情緒一次爆發因而殺夫。

本案發生後，根據警方調查，婦人從結婚至今，報案家暴的紀錄一共10次，但每次報案後，警方與社工人員關心詢問她是否要接受安置、或是聲請家暴令？婦人都在考慮後婉拒，直到一個月前再次受暴報案，才首度聲請家暴保護令。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心亦曾表示，季婦及配偶的家庭暴力案有多次通報紀錄，但季婦基於多重顧慮，未選擇永久離開先生，社工最近一次與季婦會談是案發前一日，當時她自稱安全無虞，社工尊重其意願，未料仍發生憾事。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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