酒店女起訴 案情撲朔迷離 神岡桶屍案 考驗國民法官

台中市神岡區去年10月驚傳桶屍案，在酒店上班的死者前女友蔡嘉樺涉重嫌，台中地檢署昨偵結依殺人等罪將蔡女提起公訴。（資料照）

2023/03/21 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市神岡區一間歇業廠房去年十月驚傳桶屍命案，案經檢警追查，除確認死者為失蹤三年多的陳姓男子，且從種種跡證顯示，直指其在酒店上班的前女友蔡嘉樺涉重嫌，同年十一月聲押獲准，全案台中地檢署昨偵結，依殺人等罪將蔡女提起公訴並移審後，法院裁定續押。

陳男失蹤3年多 水泥封屍棄廠房

此案也是台中地院第三件國民法官審理案件，但本案因案情撲朔迷離，且年份久遠，驗屍結果沒有外傷和毒藥物反應，死因疑點重重，有資深刑警直言若找不出確切死因，到底是殺人還是僅棄屍，對於案件後續定罪及量刑輕重，均考驗國民法官的心證，堪稱是目前難度最高的國民法官案件。

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去年十月廿六日上午警方接獲報案，指神岡區歇業廠房內有男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，死者是承租廠房卅三歲女子蔡嘉樺的陳姓前男友，且陳男早在二○一九年三月即失蹤。

死因疑點重重 定罪、量刑難度高

在酒店上班的蔡女由關係人改列為殺人或棄屍案被告，期間檢警查出陳男最後被家人看到時，就是與蔡女一同外出並投宿中市七期摩鐵，之後便人間蒸發，加上廠房是蔡女承租，連同裝屍水桶、水泥攪拌器、打漿電鑽、防水滲透之保潔墊、透明大塑膠袋等物都是蔡女所購。

蔡女在陳男失蹤後，曾陸續盜用陳男的行動電話，以陳男LINE帳號傳送訊息予陳的女兒，並冒簽陳男簽名偽造雙方債務糾紛達成和解之私文書，更加深蔡女涉案程度，且殺人棄屍恐非一人能夠獨力完成，蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，去年十一月被羈押，全案昨偵結。

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