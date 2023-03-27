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    愛立康藥局爆吸金上億 負責人夫婦涉詐欺被約談

    愛立康藥局涉嫌以投資為名，向10多位民眾吸金上億元。（取自google街景）

    愛立康藥局涉嫌以投資為名，向10多位民眾吸金上億元。（取自google街景）

    2023/03/27 16:27

    〔記者王定傳／新北報導〕位於新北市樹林區的愛立康藥局，涉嫌以投資為名，向10多位民眾吸金上億元，新北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，兵分六路發動搜索，約談愛立康負責人吳姓夫婦及5名共犯共7位被告及3名證人，全案朝刑法詐欺及違反銀行法方向偵辦。

    愛立康藥局被控自2019年間至去年間以兩種方案吸金，第一種是以有增資拓店需求，投入資金可於2或3年後取回本金與高額獲利的長期投資方案。

    或是因應疫情蔓延，愛立康藥局與醫療院所、各級學校、養老機構、里民活動、選舉造勢等通路建立合作關係，有大量銷售口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、抗病毒藥物、防疫包、復健衣等防疫物資、藥品與保健食品需求，投資資金短期可獲高額利潤等短期投資方案；愛立康藥局以上述兩種方式向10餘名投資人招攬投資吸金上億元。

    新北檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶今日指揮台北處、新北市政府警察局三峽分局，搜索愛立康藥局位於新北市樹林區店址，及其負責人吳姓夫婦等人住居所共6個處所，查扣文書等相關證物，並通知吳姓夫婦等7名被告及3名證人總計10人到案說明。

    新北檢表示，近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，將從嚴從速偵辦此類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，以打擊該等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，亦呼籲投資陷阱多，民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，以避免受害。

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