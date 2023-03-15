「彩鑽女王」吸金近5億否認犯行 被害人轟：判20、30年都不夠

「彩鑽女王」蘇怡涉吸金近5億，一審被重判10年，高等法院今天開庭，她仍否認犯行，庭後在友人強力護送下快速搭車離去。（記者楊國文攝）

2023/03/15 18:12

〔記者楊國文／台北報導〕有「彩鑽女王」稱號的彩石珠寶董事長蘇怡，被控利用投資彩鑽、珠寶等名義可獲高年息投資方案，違法吸金4.8億多元，100多人受害，一審被判刑10年。高等法院今天（15日）開庭，蘇怡仍否認犯罪，稱只招攬親朋好友投資，未涉吸金不法，多名投資人當庭怒斥說謊，請求重判，「判20年、30年徒刑都不夠」。

蘇怡在台北市成立彩石珠寶公司後，因2018年成為亞太影展最大贊助商而聞名，還被稱為「彩鑽女王」。

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高等法院今天傳訊蘇怡、多名被害人出庭，蘇怡否認觸犯銀行法的吸金犯行，其餘交由律師團代答。律師團指稱，蘇怡都是找親朋好友投資，或者是親朋好友知道有此投資管道才參加投資，當時蘇怡投資都是綠橘鑽、珠寶等物，而這些珠寶都有漲價空間，不過，因出售有一些困難，而每個月要給投資人利息，一時之間付不出利息，並未違反銀行法。

律師團指出，目前已和417人和解，分別從蘇怡處拿到珠寶、鑽石和現金，請求高院合議庭給予時間，可以全面和解。

不過，多名被害人當庭吐槽，怒批蘇怡說謊，指控她騙被害人太多錢，危害嚴重，請求高院將蘇怡從重量刑。被害人律師質疑蘇怡根本無意和解，以1萬元取得和解書，但事後有履約嗎？蘇怡惡性重大，請求應從重判刑。

林姓女被害人庭後說，蘇怡及律師團答辯內容非常荒謬，謊話連篇，大多數被騙的投資人和蘇怡都不是親友關係，都是不定的大眾，親友對象只有她公司裡面的員工，很多被招攬的被害人是透過獅子會、扶輪社、商會等管道找到的。

林女說，蘇怡所稱已和417人和解，更是亂說一通，很多被害人從一審至今已經3年時間，都被她封鎖，根本連絡不到她，如此和解？有2種可能性，包括蘇怡和「假的被害人」和解，找假人頭來和解，想騙取法官同情，為她自己脫罪；另一種可能是被害人太多了，很可能有其他被害人，礙於顏面，不敢或不方便站出來報警，據悉，有單一被害人就投下1億多元，整個吸金金額絕對不止4億多元，依她們合理推算，可能有10多億元，檢察官後續還在偵查中，盼司法能還被害人公道，高院應重判蘇怡。

林女也認為，很多共犯在一審被輕判緩刑，屬判刑過輕。

檢警調查，蘇怡從2016年推出「綠橘投資」等3種投資方案，承諾投資人依投資本金，按月或季、年分期給付相當於年息5.76％至60％不等的利息，且約定期滿後可要求返還本金，吸引投資人投資。

蘇怡除了親向投資人招攬，也提供業務人員高額業績獎金，以總業績0.1％至30％不等獎金，吸引業務員招攬自己認識的親朋好友投資，還開班授課，找來專家講解珠寶鑑賞等，吸引有興趣的人投資，共吸金4.8億多元，想藉鑽石上漲時大賺一筆，不料無力支付投資人的利息，投資人發覺被騙，報警提告，蘇怡被查獲、收押。

新北地院審理時，蘇怡坦承有設計投資犯案，但否認吸金，但合議庭認定蘇怡利用設立門市會所、舉辦說明會、提供獎金等方式吸引投資，不法吸金4.8億多元，依違反銀行法非法經營收受存款業務罪判刑10年；其餘共犯，判刑1年到7年6月不等徒刑，其中11人獲緩刑。蘇怡、檢方均不服，提起上訴。

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