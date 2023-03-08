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    落差百餘倍！「心靈導師」吸金逾百億 財產法拍1.3億餘

    苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署7日執行黃圓映名下財產最後一波法拍，加上其國內股票及國外基金股票變賣，總變價金額為1億3千多萬元，將用以償付被害人。（行政執行署新竹分署提供）（記者彭健禮攝）

    苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署7日執行黃圓映名下財產最後一波法拍，加上其國內股票及國外基金股票變賣，總變價金額為1億3千多萬元，將用以償付被害人。（行政執行署新竹分署提供）（記者彭健禮攝）

    2023/03/08 13:28

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕「紅富海」心靈導師非法吸金案，主嫌黃圓映判刑10年定讞，被法院宣告沒收172億餘元不法所得。經苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署於7日執行黃名下財產最後一波法拍，加上其國內股票及國外基金股票變賣，總變價金額為1億3千多萬元，將用以償付被害人。

    不過，經法拍所得總變價金額，與此案被害人總損失金額，有百餘倍的落差，經按比例償付後，被害人依舊是損失慘重。對此，苗栗地檢署表示，被害人仍可向法院提訴侵權行為損害，請求民事賠償。

    自稱「太仁心靈導師」的紅富海公司負責人黃圓映，被控自1993年至2011年違法吸金198億餘元，害7935人血本無歸。全案由最高法院於2020年底判決定讞，黃被處10年徒刑，犯罪所得扣除已發還的26億餘元，其餘172億餘元沒收。

    苗栗地檢署囑託執行署新竹分署就黃圓映名下財產執行法拍變賣，由於扣押物件種類繁多，有黃金、名錶、骨董、雕刻藝品等，新竹分署自去年元月起，陸續辦理了5波法拍，最後一波雕刻藝品及名錶於昨天全數拍脫，其中第1標與最後1標，分別由苗栗地檢署檢察長陳松吉、法務部行政執行署長林慶宗手中拍定，拍定金額總價 450萬8400元。

    新竹分署統計，此5波拍賣一共進行315個標別，拍定總金額7839萬4400元，另外就黃名下國內股票及國外基金股票，一共變賣5784萬4777元，總變價金額1億3623萬9177元，將來這筆款項會作為償付犯罪被害人。

    〕「紅富海」心靈導師非法吸金案，主嫌黃圓映（右）判刑10年定讞，被法院宣告沒收172億餘元不法所得。（資料照）

    〕「紅富海」心靈導師非法吸金案，主嫌黃圓映（右）判刑10年定讞，被法院宣告沒收172億餘元不法所得。（資料照）

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