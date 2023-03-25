騎機車停等紅燈看手機 當心被側拍苦吞罰單

騎機車停在路口等紅綠燈時，看手機的圖像一清二楚。（讀者提供）

2023/03/25 07:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「停紅綠燈，看手機找路被檢舉，你們要留意」。台南1位洪太太在社群PO文分享被檢舉遭開罰1000元的「慘痛鐵證」，提醒大家當心，釣出眾網友共嗚經驗。

被拍到違規地點時間，2月18日於北區小東路與勝利路口，2月23日就向警方舉證，5天內快速舉發。事隔1個月，最近她才收到罰單，讓她很吃驚，「事證確鑿」只能無奈苦吞罰單。

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洪太太說，今天就在路上看到1位機車騎士停紅綠燈，也是拿出手機滑動，她內心私底下起戒心，「幫忙左看右看，看有沒有人偷拍照」，再挪進身邊探問，只是不是找路而是滑看別的東西。洪太太打趣說，只能說真的倒楣，「是不是放在手機架就可以，不知這種意外被檢舉，有沒有意外險可保」。

不知不覺遭檢舉，收到罰單才猛然吃驚的經驗， 引起眾人共鳴。 網友留言提醒，不只有小東路，還有西門路、林森路、府前路等市區人車多路段；也有人說要當心永康區六甲頂一帶，在相同的路口就被拍到3張。

另有網言留言：「停在轉角，進小7商店被拍照吃罰」、「現在真的很害怕，怕被科技執法、也怕檢舉達人拍照」 、「開在左轉車道直走也會被罰」、「直線行走壓到白線越線，竟被檢舉轉換車道沒打方向燈，1天薪水就這樣飛了」、「時機歹歹，衰氣千條」。

也有人認為：「在某個程度上是不是有侵權，秘密蒐證是誰的專權？檢舉人身份？」、「職業閒人」、「只會抓這種輕微違規，自相殘殺，冤冤相報何時了」、「違規就是違規，沒有什麼好說的」、 「付出違規代價，總比『萬一』來得好」。

洪太太PO出女兒騎機車停在路口時看手機找地圖，遭檢舉開罰1千元罰單，提醒大家騎車要小心。（讀者提供）

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