45秒內被檢舉2次！他「未全程打方向燈」慘收4200元罰單

林男在員大排平面道路行駛，有打方向燈，還是被開單，只因最後0.1秒停止閃爍。（記者顏宏駿攝）

2021/01/20 12:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮一林姓男子，日前行駛福興鄉員大排平面道路，在變換車道時有打方向燈，但車子未完全進入隔壁車道即停止閃爍，這一幕被車後檢舉人目擊尾隨其後，50秒後上西濱快速道路，同樣情況再發生，「不到1公里，45秒內檢舉2次」，林男因「未全程打方向燈」，慘挨罰4200元，他打算申訴，也指控檢舉人游走法規灰色地帶賺飽荷包，卻苦了駕駛人。

林男昨天（19日）1次收到2張罰單，當場傻眼，因為2張違規的時間都在12月8日上午7時30分，附件照片顯示，員大排道路的時間是7時30分03秒，西濱則是7時30分46秒，2者相差43秒，警方特別用紅圈標示「未全程打方向燈」，而罰單上的違規理由各有不同，行駛員大排這張，違規理由為「駕駛人不依規定使用燈光（道安條例第42項）罰1200元」，西濱則是「行駛快速道路未依規定變換車道（道安條例第33條第1項第4款），罰3000元」。

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林男表示，若他因未打方向燈而被罰，他「心服口服」，問題是2次他都有打方向燈，只是車身進入車道最後「0.1秒」就切掉閃燈，「這是我的疏失」，如此疏失竟然要面對2張共4200元的罰單，實在有違交通裁罰的「比例原則」。

林男指出，當天，2次違規樣態都一樣，卻能衍生2張罰單，兩地相距不到1公里，時間不到45秒，「這不是檢舉魔人，什麼是檢舉魔人？」而承辦的警員竟然都不過濾，若裁罰都成立，形同讓「檢舉魔人」鑽法律的灰色地帶、肆意橫行，四處尋找「未全程打方向燈」之駕駛人，肥了自己荷包，卻苦了老百姓。

他說，根據內政部的公告，該部針對「檢舉魔人」一再檢舉駕駛人「未依規定變換車道」，已於去年8月召開會議討論道安條例85條之1的修正案，會中增列「以一行為持續（例如未依規定變換車道）得違規地點相距6公里以上、違規時間相距6公里分鐘以上、行經1個路口以上，始得連續舉發。檢舉人自己未遵守規定，形同以「法律漏洞」四處檢舉他人，他將與律師研究，到法院控告該名檢舉人，讓「檢舉魔人」現身，讓社會公評。

警方表示，上述連續違法、連續罰，6公里、6分鐘內為限，係針對「超速 」而修法，若檢舉人針對「為依規定變換車道」連續檢舉，他們仍要處理，就算檢舉人一路尾隨檢舉上百次，他們也必須處理，「這是依法行政」；另外，根據道路交通安全規則，左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至轉彎或變換車道之行為才完成，該案當事人確有違法之處。

林男不到45秒被開2張罰單，兩張違規時間一樣，地點接近。（記者顏宏駿翻攝）（記者顏宏駿攝）

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