替前男友作保遭逼債 向友人訴苦竟被嘿咻

情境照

2023/03/25 07:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕女子小芬為前男友作保，被地下錢莊追債，向蔡姓友人訴苦，蔡替她出面協商債務後，凌晨約她回住處強行嘿咻，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪判刑3年4月。

據了解，蔡男經友人介紹認識小芬，交往後互有好感，小芬於是傾吐自身不幸遭遇，她為前男友作保，被地下錢莊逼債，生活經常遭到打擾，每天都活在恐懼中，飽受精神折磨。

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蔡同意替小芬出面，於2020年4月5日22時，與地下錢莊成員協商後，在隔天凌晨1點多，約她到高市前鎮區住處，不顧她明確出言「不要」，並曾出手推阻，涉嫌強行「愛愛」。

小芬被侵犯後趁離開住處，蔡唯恐事跡敗露，自後追逐到馬路，涉嫌持機車大鎖毆打她成傷（傷害部分和解），所幸警方據報抵達現場，將她載回派出所。當天晚上6點多，小芬前往醫院驗傷，隨後向前鎮分局提告，全案依妨害性自主罪嫌，函送高雄地檢署偵辦並起訴。

蔡男辯稱，2人為男女朋友關係，兩情相悅「炒飯」，否認犯行。

高雄高分院調查，證人周姓友人指稱，騎機車載小芬回家，途中她因驚嚇尿失禁，神情痛苦又疲倦，加上小芬指證歷歷，判處蔡有期徒刑3年4月，可上訴。

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