女直播主約砲男粉絲！驚覺對方「武器」尺寸會變 開燈嚇歪.....

中國一女直播主答應粉絲邀約性交易，過程中發現竟是4名男子輪番上陣。示意圖，與本文無關。（歐新社）

2023/03/21 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女直播主日前答應粉絲邀約性交易，並相信對方稱「害羞」，在燈光全暗的室內進行性行為，但過程中發現嫖客的「武器」尺寸竟能「自由變動」，查覺有異開燈，這才得知是4名男子輪流上陣。

綜合外媒報導，內蒙古一名黃姓男子前陣子在網上，約了一名女直播主進行性交易，價格談好一次1000元人民幣（約新台幣4435元），沒想到黃男又另外約了3個朋友「拼單」，一人出250元（約新台幣1108元），且未事先告知女直播主，赴約當天以「害羞」為由，將房間電燈全關、窗簾拉上開始激戰，過程中謊稱要去趟廁所，實則讓其他人接手「繼續爽」。

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女直播主做到一半便查覺有異，因為每次對方去完廁所後回來，都能明顯感覺到身形、聲音、動作和下體尺寸不同，馬上將燈光打開，才得知原來有4個男子和自己做愛，當下便表示拒絕繼續性交易，但4男卻稱已付過錢，強迫女方繼續「服務」。

事後女直播主報警，控告4男性侵，4男也隨即遭逮捕。相關報導指出，近日法院判決出爐，認定除黃男以外3名男子性侵罪成立，判刑4年；黃男雖未違反女方意願，但參與策劃並協助性侵，屬於共犯，判刑2年；至於女直播主則因賣淫罪被行政拘留15天。

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