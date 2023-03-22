狼師被控性侵2女童還拍下體照 受害女學生自殘始曝光

江師被控性侵害兩名女學童，其中一女衍生自殘等後遺症。示意圖，非當事人。（資料照）

2023/03/22 10:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣一所國小的江姓男導師，被指控於2015年至2016年間，性侵害兩名女學童，還對女童下體拍照，其中1名女學童有自殘、哭泣等創傷後症候群症狀，全案才於4、5年後曝光，江師則是全盤否認，宣稱他管教嚴格而被誣陷，南投地院不採信，依對未滿14歲之女子為性交罪判刑6年，江師與檢方都上訴，高等法院台中分院認為一審判決與量刑並無不當，駁回雙方上訴。

判決書指出，江師被控於2015至2016年間，擔任國小導師期間，於傍晚下課後，以打掃教室之名，把兩名女學童留置教室，性侵害得逞，甚至拍攝女童的下體照片，事隔4、5年，其中一名女學生就讀國中，有自殘、流淚與哭泣等現象，國中的輔導老師甚至發現，她持續哭泣長達1小時，2020年6月間，這名女學生告知母親被性侵害一事，全案才曝光、進入司法程序。

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江師承認確實以打掃教室為由，將兩女學童留在教室，但否認有性侵害行為，他宣稱自己管教嚴厲，兩女心生不滿，憑空指訴他，且學校於案發時調查，結果是無性侵。

江師所指的學校調查，是兩女童被性侵害之後，曾於教室中談論此事，被另一學童聽到而通報校方，但兩女童卻已經收到江師的警告，向校方宣稱「是開玩笑」。

南投地院認為，兩女的描述並無矛盾，且事隔多年，「證述情節仍甚為詳盡」，江師觸犯「利用權勢性交罪」，以及「對於未滿14歲之女子為性交罪」，以後者論罪，判處徒刑6年，江師上訴二審，仍是否認犯行。

檢方也上訴二審，指一審量刑太輕，檢方還強調，江師不曾表達關切或歉意，於一審時還聲請調查諸多無關的證據，藉此拖延訴訟，犯後態度惡劣，台中高分院二審仍不採信江師辯詞，並認為一審量刑並無不當，駁回雙方上訴，可再上訴三審最高法院。

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