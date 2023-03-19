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    妙齡女被性侵不報警 反問「他有沒有老婆」法官見解大不同

    女子被性侵不急著報警，而是問閨密「他有沒有老婆？」（示意圖）

    女子被性侵不急著報警，而是問閨密「他有沒有老婆？」（示意圖）

    2023/03/19 00:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕20多歲的妙齡女子小芳（化名），指控陳男將已酩酊的她，帶到汽車旅館性侵害，陳男辯稱是兩情相悅，一審卻認為，小芳事後不急著報案，而是反問閨密，陳男「有沒有老婆」，甚至說她沒喝醉，是想試探陳男「會不會對我怎樣」，違反常情而判決陳男無罪，二審卻認為，小芳因事關名節隱私，不願輕易向人吐露，縱使說詞與事後反應，異於一般的被害人，仍不影響陳男觸犯乘機性交罪的認定，改判陳男3年10月徒刑。

    判決書指出，已婚的陳男是餐飲店的店長，2021年8月29日凌晨，與見面第二次的小芳、朋友共5人喝酒，酒後改到汽車旅館開兩間房休息，陳男於其中一房內與小芳發生性關係，小芳指控「我當時全身癱軟，雖有意識但無法抵抗」；陳男則辯稱小芳當時清醒，主動擁抱親吻他，主動與他發生關係。

    台中地院指出數項疑點，其一是居酒屋監視器拍到，小芳能自己行走，證人也說，小芳意識清醒，應無酒醉，其二是小芳一早醒來，沒急著報案，而是詢問閨密，陳男是否有老婆，還抱怨陳男不斷叫她起床，她睡眠不足而頭痛，「哈哈，應該有（老婆），不然不會叫我起床載我回家」，其三，事隔1、2天，小芳又用戲謔口吻告訴朋友，她當天沒喝醉，想要試探陳男「會不會對我怎樣」。

    一審認為，小芳醉酒之說可疑，事後反應也異於一般被害人，沒有呈現情緒低落、畏縮等現象，據此判決陳男無罪，台中地檢署上訴二審。

    此案證據、雙方說詞都與一審相同，高等法院台中分院卻有不同的判斷，其一，居酒屋監視器雖拍到小芳能自行走路，但她於摩鐵房內，卻有亂叫、在床上翻滾，抱著陳男等行為，顯示她已酒醉到意識不清，身體不受控制，其二，小芳沒有第一時間報警，而是追問陳男是否已婚，是小芳心情尚未平復，或考慮事關個人名節隱私，不願輕易向外人吐露。

    二審法官強調，小芳的指控雖有部分瑕疵，事後反應也異於一般被性侵害者，但仍不影響陳男趁小芳醉酒，而乘機性交的認定，據此撤銷一審無罪判決，改依乘機性交罪判處陳男3年10月，可上訴。

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