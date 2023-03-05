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    法院認證不舉！色房東性侵女房客「舉弱」 狂壓頭逼吹硬

    房東葉男佯稱要替女房東按摩，現場狼行性侵。按摩示意圖。（情境照）

    房東葉男佯稱要替女房東按摩，現場狼行性侵。按摩示意圖。（情境照）

    2023/03/05 00:03

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北葉姓男房東到女房客小詩（化名）租屋處洽談終止租約，竟色性大發，不顧對方生理期，抓奶意圖性侵，他屢次不舉，強壓小詩頭逼迫口交，勉強完事。小詩到警局報案提告，一審新北地院依強制性交罪判葉男3年6月刑，二審高等法院日前維持原判決。

    判決指出，2021年間，小詩向房東葉男說要提前終止契約，相約到承租套房點交，葉男入門後先與小詩聊天，說她肩膀看起來很僵硬，他可以幫忙按摩。小詩予以婉拒，葉男堅持要幫忙，拍胸脯保證「不會怎樣」，小詩拗不過，只好不再反對。

    沒想到按摩結束後，葉男反過來要求小詩幫他按摩；小詩深感怪異，但因葉男堅持，為避免尷尬，只好聽命行事。按到一半，葉男突然獸性大發，抱住小詩強吻，上下其手揉胸。小詩抗拒，說自己正在生理期。葉男反以「檢查」為由指侵，強壓小詩頭部逼迫口交，試圖讓不舉的下體重振雄風。

    好不容易有點起色，葉男侵犯小詩，卻屢次舉弱無法進入，多次強迫小詩口交，直到下體有點反應再度侵犯，最後草草了事。

    小詩不甘受辱，傳LINE向友人求助，友人趕緊陪她到醫院驗傷及到警局報案，提起強制性交告訴。

    案發後，小詩情緒越來越不穩定，有哭泣、失眠、焦慮等症狀，提到事發經過會情緒激動和自責，司法流程也加劇身心壓力，影響日常生活，經診斷有創傷後壓力症候群。小詩說，「想到那件事情，就會不自主發抖」、「害怕人群，especially大叔」。

    高院認為小詩指控情節屬實，審酌兩人僅為房東房客關係，葉男竟強制性交，犯後又否認犯行，未能與小詩達成和解及獲得原諒，評議後認為原審量刑3年6月合理，日前駁回其訴，仍可上訴。

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