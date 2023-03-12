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    首頁　>　社會

    「口交可以、性交不行」她遭性侵PUB前崩潰 他被判刑

    PUB認識邀口交可以、性交不行，她遭性侵衣衫不整崩潰大哭男被判刑。（情境照）

    PUB認識邀口交可以、性交不行，她遭性侵衣衫不整崩潰大哭男被判刑。（情境照）

    2023/03/12 07:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄賴姓男子在PUB搭訕認識「小婷」（化名），趁她有酒意便拉至PUB旁暗巷親吻、愛吻，進一步要求口交；小婷同意配合，賴男卻興奮強脫她的內褲欲性交，小婷嚇醒拒絕，仍被對方強制性交得逞，小婷衣衫不整逃回PUB 門口崩潰大哭，經報案逮捕賴男判刑3年2月，被告不服上訴，仍維持原判。

    不過，被告賴男仍不服，取得醫學會證稱只要足夠的力量，施於皮膚或黏膜表面，即可形成女性私處撕裂傷，藉此否認強制性交指控，聲請再審及停止刑罰執行，但高雄高分院駁回請求，被告若不接受仍可提出抗告。

    判決書指出，被告賴男於2020年8月間到高雄市一家PUB喝酒，搭訕結識同樣在該PUB飲酒的小婷，酒酣耳熱後，先將她帶往PUB外騎樓，未違反其意願接吻、愛撫，嗣又將其帶往鄰近暗巷要求為她口交，當試圖褪去小婷衣物要與她發生關係時，小婷明確表示拒絕且欲離開現場。

    賴卻徒手抓住她阻止離開，並強行褪去其身著的連身洋裝、安全褲與內褲，舔她胸部，違反意願性侵得逞，造成小婷下體撕裂傷，她奮力掙脫逃回PUB前，蹲地崩潰大哭，女友人發現通知PUB安管人員報警，賴被依強制性交罪判處3年2月，再上訴被駁回，自認冤枉繼續上訴，提出某醫學會的論點，否認性侵指控。

    小婷控訴她同意口交、但性交不行，所以當下明確拒絕被告，法官認為被告雖在檢警前否認性侵，但曾在一審時向法官坦承，並表示深具悔意，積極尋求被害人原諒，希望能達成和解，只因被害人一再拒絕，令賴深感遺憾，一、二審均認定犯行，判處3年2月徒刑。

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