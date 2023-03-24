控名醫下藥性侵 受害女：根本是台大版「李宗瑞」

3名受害人出面指控台大名醫性侵。（記者廖振輝攝）

2023/03/24 16:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕台大醫院擔任教職的名醫去年8月被受害者A指控涉嫌下藥性侵，今年1月底台北地檢署予以不起訴處分，相關官司仍在進行中。民進黨立委范雲今（24）日陪同3名受害者召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。受害者B與C說，她們看到相關報導後，才驚覺原來自己不是唯一一個被下藥的受害者，因此鼓起勇氣出面揭發，期盼別再有下一個受害者。

范雲說，據受害者陳述，3人都是被約到台北市松江路周邊同一家日式餐廳用餐被下藥，其中1人成功脫險，其他2人則都被帶到某知名汽車旅館。去年經報導後，名醫始終否認下藥性侵。然而，受害者C指控，2021年1月名醫以「想了解金融商品」為由，約她到松江路餐廳吃飯，並自備紅酒。當她去完洗手間正要回座位時，鄰桌女客人站在洗手間門口，警告其酒杯「剛剛已經被下藥」，同桌還有其他人目睹。後來她雖設法脫身，但心有餘悸、久久無法平復。

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受害者C說，名醫常提到自己人脈很廣，「包括跟檢調人員」，導致部分受害者害怕遭報復不敢張揚；她是在2022年8月看到新聞報導「台大ＸＸ科醫師下藥」，才驚覺有其他人受害，直呼「根本是台大版的李宗瑞」。她指控，媒體曝光之後，名醫還試圖聯繫幾名受害人，想要壓掉此事。她痛批，名醫竟然利用權勢以及對藥品的知識做出這種事，「實在可惡」。她希望透過自己勇敢出面揭露，別再有下一個受害者。

受害者B指控，2021年4月她與名醫在同一家松江路的日式餐廳包廂吃飯。去完洗手間後，對方要她乾了一杯紅酒，她也不疑有它喝掉，喝完之後就對接下來的菜色沒印象了。當她醒來之後，卻發現自己正躺在一張床上，並看到名醫，當下非常恐慌與害怕，趕緊請也是醫療背景的朋友來接走她。她說，因為名醫是有名望的教授，肯定不會有人相信她的指控，因此第一時間沒有報警。然而，去年8月看到媒體報導後，才驚覺自己不是唯一的受害者。因此，她希望出面說出真相。

范雲指出，受害者向台大校方申訴過程中，遇到許多不作為且有失職之處。首先，台大對申訴案未進行完整調查，推託是在執行職務期間，不適用《性騷擾防治法》無法受理。然而，是不是在執行職務，仍應搜集足夠資訊才能判斷。

其次，范雲指出，台大就算不查，也應盡到副知主管機關責任。依據《國立臺灣大學性騷擾防治要點》規定，案件如不受理，應敘明理由，並副知台北市政府。然而在台大回函受害人的公文內，卻未依照規定副知北市府。對照台大校方今日稱因本案非可受理範圍，既為不受理案件，故無調查結果，亦無須通知主管機關，顯有出入。

范雲也指出，台大未對教師有無違反教師法進行查證與審議。台大回函之公文明具，雖未能受理本案，但因涉案人係該校教師，未來若構成刑事案件，將依該校教師懲處案件處理作業規定辦理。目前受害者A已經提告，然台大從未提到教評會審議，讓人相當失望也無法接受。台大回函之公文也未依相關規定告知申訴人，如不服結論，應於30天之內向台北市政府申訴的「教示條款」。作為台灣教育界龍頭的台大，公文卻漏洞百出；保障免於性騷擾或性侵的種種規定，卻被遺忘。

范雲說，台大校方之所以能「避重就輕」，原因在於現行《性別工作平等法》與《性騷擾防治法》規定有漏洞。若於上班期間歸《性工法》管，若於下班期間非執行職務則屬《性騷法》規範。假設同遭客戶性騷擾，若於下班時間非執行職務，依法能要求加害人所屬機構進行懲處，並通知社政單位加以行政罰。然若在上班執行勤務期間遭性騷，只能向雇主申訴。但若以A案來說，兩者為藥廠與醫師之關係，裡面有非常難處理的權力結構。《性工法》在這情況下，根本就是紙老虎。

范雲強調，《性工法》與《性騷法》立法邏輯截然不同，且《性騷法》排除適用《性工法》案件，造成相當大的漏洞，嚴重侵害受害者權益。因此，她呼籲勞動部與衛生福利部應儘速啟動修法堵漏。其次，台大也應儘速依照相關規定啟動調查，不要再有任何受害者；若情節屬實，應儘速懲處這位教授與名醫。

范雲也提到，社會環境對於受害者有著諸多不友善。位於松江路周邊的日式餐廳一再被指控成為犯案地點。然而，在受害者尋求調閱監視器時，店家卻推稱「只是裝飾用」，態度宛如置身事外。她們不禁質疑，店家難道真的完全一無所悉？范雲呼籲檢調對整起案件介入調查，包括這家餐廳是否有漠視犯罪發生之嫌，抑或可能為共犯結構的一部分，都要調查釐清。

民進黨立委范雲（左1）陪同3名受害者召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。（記者廖振輝攝）

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