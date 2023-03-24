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    侵害潘孟安名譽 前立委梁牧養確定賠180萬、刊登判決主文

    前屏東縣長潘孟安就前立委梁牧養（見圖）不實指控，提起民事告訴，最高法院維持二審見解，判梁應賠償180萬元，並登報刊登判決主文，同時移除網路平台不實貼文及影片。（資料照）

    前屏東縣長潘孟安就前立委梁牧養（見圖）不實指控，提起民事告訴，最高法院維持二審見解，判梁應賠償180萬元，並登報刊登判決主文，同時移除網路平台不實貼文及影片。（資料照）

    2023/03/24 11:23

    〔記者溫于德／台北報導〕前立委梁牧養經營的悠客馬術渡假村，被屏縣府裁罰違規，梁以發行「火大爆報」、網路直播等方式，不實指控前屏東縣長潘孟安官商勾結炒地皮等，潘不滿名譽受損提告求償。最高法院維持二審見解，判梁須賠償180萬元，並於自由時報等三大報的「全國版版頭」刊登歷審判決主文、移除網路平台上不實貼文及影片，全案確定。

    潘孟安主張，梁牧養在屏東經營的悠客馬術渡假村遭人檢舉，經縣府稽查確認違法後開罰，梁僅因不滿求助他卻未獲回應，竟自2020年2月起，與家人分別以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立臉書社團、網路YouTube頻道直播等方式，不實散布他官商勾結、貪污、私生活不檢點等不實言論，侵害他的人格及名譽。

    潘孟安決定對梁牧養提告求償，同時要求梁在自由時報等三大報的「全國版頭版」刊登道歉聲明，並移除臉書「火大爆報」粉絲專頁、YouTube「好屏東公共論談」等網路平台上不實貼文及影片。

    梁牧養解釋，潘孟安與某財團關係良好，該財團強取其馬場不成，潘便配合該財團對其馬場進行稽查，所以在網路及記者會上的言論均符合事實，且與公共政策有關，都經過查證，並無不實，屬於合理評論。

    一審屏東地院審理認定梁牧養曾擔任立委，非沒沒無名之輩，卻刻意將私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策的假象，使人混淆難以分辨其報復潘孟安的目的及偏頗不實立場，也讓潘不容易快速澄清，嚴重侵害潘的名譽權，判梁應賠償180萬元，並在自由時報等大三報的「全國版頭版」刊登道歉聲明，也要移除網路平台上的不實貼文及影片。

    二審高等法院依舊判梁牧養須賠償180萬元並移除網路不實貼文及影片，僅刊登道歉部分，改為刊登歷審判決主文在「全國版版頭」。最高法院駁回上訴確定。

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