侵害潘孟安名譽 前立委判賠180萬

屏東縣長潘孟安提告捍衛名譽，屏東地院判處前立委梁牧養（如圖）應賠償180萬元，並登報道歉。 （資料照，記者葉永騫攝）

2021/09/11 05:30

梁牧養指潘官商勾結等 遭潘提告求償 屏東地院判梁敗訴

〔記者李立法、葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕前立委梁牧養因經營的悠客馬術渡假村遭屏縣府裁罰違規，接連以發行「火大爆報」、宣傳車遊街、網路YouTube頻道直播等方式，抨擊縣長潘孟安官商勾結、貪污、私生活不檢點等，潘不滿名譽受損提告求償，屏東地院判梁敗訴，應賠償180萬元、登報道歉並移除網路平台上不實貼文及影片。

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梁不滿經營的渡假村遭檢舉

潘孟安主張，梁牧養在屏東經營的悠客馬術渡假村遭人檢舉，經縣府稽查確認違法後開罰，梁僅因不滿求助他卻未獲回應，竟從去年2月起，分別以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立臉書社團、網路YouTube頻道直播等方式，散布他官商勾結、貪污、私生活不檢點等不實言論，侵害他的人格及名譽。

潘孟安除提告對梁牧養求償，並要求梁在自由時報等3報頭版刊登道歉聲明，同時移除臉書「火大爆報」粉絲專頁、YouTube 「好屏東公共論談」等網路平台上不實貼文及影片。

地院要求移除不實貼文、影片

梁牧養辯稱，潘孟安與某財團關係良好，該財團強取他的馬場不成，潘孟安便配合該財團對他的馬場進行稽查，他在網路及記者會上的言論均符合事實，且與公共政策有關，都經過查證，並無不實，屬於合理評論。

屏東地院審理後，認為被告曾擔任立委，非沒沒無名之輩，卻刻意將私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策的假象，使人混淆難以分辨其報復原告的目的及偏頗不實立場，也讓原告不容易快速澄清，嚴重侵害原告名譽權，依全案情狀，判梁應賠償180萬元，並在自由等3報頭版刊登道歉聲明，也要移除網路平台上的不實貼文及影片。

梁牧養不服 將提上訴

梁牧養對判決表示不服，質疑有政治力量介入，除將依法上訴外，並將向監察院及民間司改會陳情。

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