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    槍擊事件頻繁 邱顯智籲警政署積極阻斷幫派槍枝子彈供輸

    時代力量立委邱顯智今日上午召開記者會，要求內政部警政署積極採取手段，展現掃黑決心，並阻斷幫派槍枝子彈供輸，以保障國人的生命財產安全。（記者廖振輝攝）

    時代力量立委邱顯智今日上午召開記者會，要求內政部警政署積極採取手段，展現掃黑決心，並阻斷幫派槍枝子彈供輸，以保障國人的生命財產安全。（記者廖振輝攝）

    2023/03/13 12:43

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，且槍擊事件頻繁，引起各界對治安、掃黑力有未逮的憂慮。時代力量立委邱顯智今日上午召開記者會，要求內政部警政署積極採取手段，展現掃黑決心，並阻斷幫派槍枝子彈供輸，以保障國人的生命財產安全。

    邱顯智表示，黑道猖狂不外乎有金流與火藥庫作為後盾，非法槍枝屬於警政署查緝重點，2021年與2022年帳面上非法槍枝擊皆有效遞減，且在在法律規範上，在2020年也修訂「槍砲彈藥刀械管制條例」，不分槍枝類型，加重刑罰最低本刑5年以上有期徒刑和最高罰鍰250萬元，但在大眾視野的大型槍擊案件明顯增多，有違常態。

    邱顯智指出，由民進黨前立委梁牧養兒女經營的「鴻聲國際有限公司」，販售易改造的模擬槍與走私管制槍械，造成台灣治安嚴重漏洞，以該公司經手土耳其Zoraki模擬槍為例，從2009年至2022年8月底間，該款槍改造後涉及刑事案件可能達到約210件，而在2020年「槍砲彈藥刀械管制條例」加嚴對模擬槍管制後，該公司惡行惡狀卻沒有間斷，進而轉往空氣槍產業，引入易於改造的PPK玩具槍，以滿足改槍市場需求。

    邱顯智也指出，該公司還涉及彈藥產業，刑事局去年破獲史上最大宗10萬發子彈，在警方調查其監聽譯文當中，就提及梁家人與集團犯嫌名義開設模型店，並以「疑似將改造槍枝存放於倉儲」與「非申報10萬彈藥」的監聽紀錄在案，旗下取得台灣獨家經銷PAK空包彈的原廠Ozkursan授權，也涉入台南88槍刑案。

    邱顯智強調，現行「槍砲彈藥刀械管制條例」第20之1條第2項後段規範「其情節重大者，得併命其停止營業或勒令停業」，且社會秩序法第63條第2項規範，前項7款（製造、運輸、販賣、貯存易燃、易爆或其他危險物品）、第8款（製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者），其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。邱顯智質疑，早有規範供內政部警政署使用，為何遇到鴻聲公司就轉彎。

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