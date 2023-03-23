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    2女網路口水戰險引黑幫大戰！新北警強勢逮明仁、天蘆會32人

    警方前往天蘆會據點破門。（記者徐聖倫翻攝）

    警方前往天蘆會據點破門。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/23 13:47

    〔記者徐聖倫／新北報導〕女人間的糾紛險引黑幫大戰！竹聯幫明仁會26歲成員陳辰女友，與同幫信堂廖姓幹部前妻在網路口水戰多時，陳男於是撂人前往新北市新店信堂據點擄走17歲成員至公墓狠揍，信堂也不甘示弱，找來天道盟天蘆會22歲成員范宇翔帶人前往明仁會在中和經營的車行，警方將所有案件向上溯源，最終逮捕陳、范兩名首腦，以其旗下幫眾 ，共計32人，抄出各式武器、毒品等多項證物。

    據了解，本月初陳男女友與廖男前妻在臉書互相揶揄，沒想到演變成口角糾紛，雙方在網路開戰，陳男見女友遭欺，於是在本月2日帶了十餘人前往新店寶橋路信堂據點找碴，並擄走隸屬信堂1名少年，擄至山區公墓爆揍一頓後，前往新店警分局碧潭派出所投案，擺明就是他們幹的好事，藉此示威。

    信堂見狀不甘示弱，4日叫來天蘆會支援，范男指揮旗下成員約20人前往中和區中正路明仁會經營的車行大砸特砸，最終全數遭中和警分局逮捕。

    新北市刑警大隊由兩案持續溯源，21日持搜索票、拘票兵分多路，前往新店、中和、蘆洲逮人，順利將兩邊首腦陳、范與雙方幫眾共計32人逮捕，起獲毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把 、辣椒水子彈4根、空氣槍2把、武士刀1把、西瓜刀4把、信號 槍1把、摺疊刀6把、彈簧刀2支、防砍棒及球棒等證物。

    雙方均向警方推稱是對方的錯，並否認組織犯罪，警詢後依組織、毒品、傷害、妨害自由、槍砲等多項罪嫌，將雙方32人移送法辦。針對幫派公然挑釁作為，新北市刑大隊長蕭瑞豪表示，不容黑道挑戰公權力，並重點針對竹聯明仁會列為專案蒐報目標，期望向上溯 源、向下刨根，並針對其所投資、經營、或經常出入處所，貫徹系統性掃黑策略。

    警方控制幫派份子，本次計逮捕32人。（記者徐聖倫翻攝）

    警方控制幫派份子，本次計逮捕32人。（記者徐聖倫翻攝）

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