邱顯智指黑道擁槍才猖獗 警政署：聚焦打擊黑幫沒有期限

警政署刑事局向立委邱顯智說明查緝黑槍狀況。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/13 16:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，且槍擊事件頻繁，引起各界對治安、掃黑力有未逮的憂慮。時代力量立委邱顯智召開記者會表示，黑道猖狂是因有金流與火藥庫作後盾，要求警政署積極採取手段，展現阻斷黑槍及掃黑決心，警政署回應表示，近期已同步規劃全國打詐、肅槍、緝毒專案，聚焦打擊幫派分子，並動員全國警力執行擴大臨檢、威力掃蕩，警政署強調，政府打擊黑幫沒有期限，也請民眾支持警方嚴正執法。

警政署指出，為打擊黑道幫派，已律定各縣市警察局成立掃黑專責隊，長期深入蒐集黑幫犯罪事證，採用「系統性掃黑策略」加以打擊，對黑幫所圍事或投資經營之營業場所，運用第三方警政聯合施以行政檢查，發現違規即予裁罰，阻斷金源。

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另，有鑑於幫派犯罪多與毒、詐、槍、賭有關，為期溯源刨根，對於詐欺機房、改槍、製毒工廠及賭場等犯罪處所，警政署亦自今年1月起，執行清源2.0專案及推動社區警政，強化清查布建，以掃除隱藏在社區的犯罪根源。

警政署為肅清幫派犯罪，近期同步規劃全國打詐、肅槍、緝毒專案，聚焦打擊幫派分子涉及詐欺、持槍、販毒等犯罪行為，並動員全國警力執行擴大臨檢、威力掃蕩，務必全力維護治安。

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