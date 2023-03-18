高調辦春酒 挑戰公權力 專案大掃黑 警逮109人

警政署針對黑幫高調辦春酒執行專案掃蕩行動，署長黃明昭昨赴刑事局聽取首波查緝成果說明。（記者邱俊福攝）

2023/03/18 05:30

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，並與他幫彼此串連，公然挑戰公權力，警政署為壓制黑幫囂張氣焰，本月八日起展開專案約制掃蕩行動，尤以竹聯幫為主要清剿對象，昨天公布首波成果，共緝獲黑幫份子一○九人，其中竹聯幫卅三人（含明仁會十八人）、天道盟十人、太陽聯盟十二人等；此項專案成功瓦解參與春酒、以明仁會萬華分會長林易樺為首的暴力討債集團，林與幫眾共八人落網後，檢方聲押林與二名幫眾獲准。

壓制囂張氣焰 鎖定竹聯幫清剿

警政署長黃明昭強調，專案行動目的在約制黑道不得公開從事幫派活動、彼此串連，對於參與春酒的幫派份子，已責由刑事局、北市警局組專案小組持續深入偵蒐不法事證及金流來源，全面查察不法犯罪。

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專案行動除檢肅黑幫，另打詐部分查獲詐團七十六件、二八三人；緝毒查獲七一七件、七六六人；肅槍查獲廿九件、卅人及查扣各式槍枝卅七支。

暴力討債 明仁會萬華分會長收押

破獲案件中，廿四歲的林易樺涉嫌指揮幫眾押人，以球棒、鐵條與逼下跪討債，將被害人打得傷痕累累送醫，甚至嗆明仁會名號威逼還債，台北市警局刑警大隊逮捕林男等八人。

新北市警局刑警大隊也破獲明仁會廿六歲張姓成員等五人，涉組「靈骨塔詐騙集團」，查出至少十人受害，不法獲利近千萬元。刑事局偵二大隊第一隊破獲太陽聯盟義陽會副會長番柏丞涉成立轉帳水房，逮捕十二人及救出二名人頭。

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