警清剿明仁會 查獲2輛運毒專車

警方共查獲三百多支彩虹菸。（記者蔡昀容攝）

2023/03/23 05:30

車內藏76包K他命和3百多支彩虹菸 逮3藥頭

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭警方半個月前擴大臨檢時查獲一包「彩虹菸」毒品，經循線追查，發覺來宜蘭插旗的竹聯幫仁堂明仁會涉嫌販毒，且有兩輛「運毒專車」，還將毒品藏在後座椅背後的暗格內；警方共查獲七十六包K他命、三百多支彩虹菸，逮捕三名藥頭。

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宜蘭警方先是在本月八日擴大臨檢，針對縣內竹聯幫明仁會及旭仁會時常出沒場所，包括當鋪、中古車行、卡拉OK、養生館等全面掃蕩，當天查獲三名通緝犯、十七名違反毒品危害防制條例、公共危險或竊盜罪的現行犯。

當時警方起獲一包彩虹菸，循此擴大偵辦，進而掌握明仁會有兩輛運毒專車，並在綽號「牛奶」的林姓幹部家中查獲一把金牛座改造手槍及兩發子彈。

警方於宜蘭市攔捕第一輛運毒車時，起初找不到毒品，經反覆搜索和推敲，最後在車內後座椅的後方，發現隱藏機關，在暗格內起獲七十六包、重一一四克的三級毒品K他命，逮捕吳姓及林姓藥頭；另於蘇澳地區，攔截王姓藥頭駕駛的運毒車，查獲三級毒品彩虹菸十八包，共三一六支。

據了解，彩虹菸由多種毒品剩料混雜而成，內含K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等，價格低廉，但吸食「效果」不定，吸用後恐傷害腦部，也易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用，危害人體甚鉅。

彩虹菸因加入色素，吐出有色煙霧得名，幾年前曾流行一時，近來受武漢肺炎疫情影響，毒品原料進口困難，藥頭收集製毒後的剩餘廢料製作，因而彩虹菸又重出江湖。

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