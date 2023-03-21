男砸店踹狗遭警逮 筆錄完走出派出所隨遭7人圍毆

蘇男持柴刀準備砸店。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/21 12:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲蘇姓男子與林姓友人有投資糾紛，昨晚間7時許前往林男經營的檳榔攤理論未果，還被林男飼養的彼特犬狂吠，盛怒下持柴刀砸店，警方將其約談到案，並依法函送法辦。而當晚11時許，當林男做完筆錄步出派出所，隨即在派出所附近遭7名男子圍毆，打完就跑，警方後續查出原來是林男人馬尋仇，後續也順利將這7人約談到案並法辦。

據了解，蘇、林2人協議共同投資生意，但後續生意不順，雙方也為此鬧僵。昨晚間7時許，蘇男帶著柴刀騎車前往林男位於新北市三峽區介壽路一段的檳榔攤理論，起先蘇男好氣請林男見面，但林男不理，女店員將蘇男請回，讓蘇男氣得持柴刀強行入內，還被護主的比特犬狂吠，讓他理智斷線一陣亂砸，離開前還踹了比特犬兩腳。

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警方獲報循線找到蘇男，當日晚間11時許完成筆錄並依毀損罪嫌函送法辦，蘇男步出派出所準備回家等待地檢署傳訊，而就在派出所附近的超商，蘇男被林男叫來的7名男子圍毆痛揍，整個過程快速，7人動完私刑就落跑，蘇男被打得全身傷，所幸沒有傷及要害，只能報警求援。

警方循監視器順利找到7名男子與林男到案說明，7人向警供稱蘇男出言不遜所以給他教訓，林男則堅決否認教唆。警詢後，依傷害、妨害秩序等罪嫌，將這7人函送法辦，是否有教唆情事警方將繼續查證。

蘇男不爽被吠踹狗洩憤。（記者徐聖倫翻攝）

蘇男在派出所附近被圍毆。（記者徐聖倫翻攝）

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