不爽被閃燈攔車大街亂鬥 警單騎趕抵噴辣椒水控制全場

員警李侑錡趕到時，現場打成一團。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/13 20:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲黃姓男子走在新北市三峽街頭，由於太過靠路中央，於是遭後方來車閃燈示警，黃男為此感到不悅於是攔車，27歲陳姓駕駛也不甘示弱下車，雙方大街上爆發肢體衝突，黃男這時打電話向親友求援，後來趕到的2人也加入鬥毆成3打1局面，警方獲報即刻趕抵，最終將黃、陳等4人全數逮捕。

陳男開車行經三峽區國光街，見到黃男走在馬路中間遂閃燈，豈料黃男攔車直飆國罵，陳男見狀也下車對嗆，雙方一言不合就開打，黃男見對方積極反抗，想起有2名朋友就住附近，趕緊打電話「叫支援」。

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隨後黃男支援趕抵，現場成3打1，路過民眾見到亂鬥先是上前勸架，但戰況越演越烈於是趕緊報警，三峽警分局三峽派出所派員前往，到場的員警李侑錡當機立斷，即刻噴灑辣椒水控制現場，同時通知線上支援警力趕抵，最終將鬧事的4人悉數逮捕。

據了解，雙方到達警局後均指責是對方的不是，而詭異的是，在這件衝突發生之前，警方就從監視器看到黃男數度在國光街上隨機攔車，行徑詭異，但事後酒測他並未飲酒，同時他也沒有吸毒前科，詳細原因仍待釐清。最終鬥毆的4人，被警方依妨害秩序、傷害等罪嫌全數送辦。

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