揪團「家族式」山老鼠盜伐集團 主謀鄭錦生判囚8年9月

鄭男等人盜伐的貴重林木。（警方提供）

2024/06/09 22:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子鄭錦生為貪圖暴利，竟陸續招募少年參與盜伐及背負、載運工作，包括弟弟、妹妹、外甥女等都加入把風接應及擔任前導開路，儼然成為家族式盜伐樹瘤集團。新竹地院依森林法竊取森林主產物貴重木罪，將鄭男重判8年9月，併科罰金3百萬元。其餘6名共犯則被判5年不等徒刑，併科罰金共5百萬元。

法官調查，綽號「哈用」的鄭錦生受何男之邀，前往觀霧國有林區盜伐扁柏樹瘤，因何男於111年6月17日在新竹縣五峰鄉檜山獵寮附近山區盜伐途中暴斃身亡。鄭男乃陸續招募少年參與盜伐扁柏樹瘤及背負、載運工作，並由綽號「巴耶斯」的鄭男弟弟、妹妹、外甥女協助搬運或負責把風接應及擔任前導開路等工作，共同參與盜伐樹瘤集團，並將所盜伐之檜木樹瘤、樹材向對於珍貴樹種素有研究且有收藏興趣的買家兜售，再由買家以網路社群軟體聯繫轉售他人。

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鄭男等人明知坐落新竹縣尖石鄉白石、觀霧山區之國有林班地均係國有，且由林保署新竹分署管理，扁柏或紅檜均屬國有林地之主產物，仍盜取扁柏、紅檜樹瘤多顆，由業者製成手機架、佛珠及精油等物。

法官審酌鄭男等人均正值青壯之年，具有謀生能力，竟不思循規蹈矩正當營生，且多人均有違反森林法前科，竟未體察國家重視森林資源具有國土保安、水土保持等公益及經濟效用的用心，且犯竊取森林主產物等罪，對於國土保安及減災危害甚鉅。

法官認為被告等人罔顧森林資源保護、水土保持維護不易，且本案所竊者均屬貴重木臺灣扁柏、紅檜等，盜伐惡行導致主管機關欲藉由森林法提高刑罰，使保育森林資源與自然生態之「環境法益」觀念，得於成為國人普遍共識之良法美意失喪，對森林資源保護造成相當程度損害。

鄭男家族式山老鼠集團盜伐的林木。（警方提供）

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