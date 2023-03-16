兒在校與同學起衝突父撂2、30人幫出氣 6學生、家長腦震盪

桃園市某國中陳姓、洪姓學生在學校發生碰撞，並在網路上發生口角衝突，陳生家長得知此事，邀集洪姓等6名學生談判，豈料，過程中雙方一言不合上演全武行。（讀者提供）

2023/03/16 15:31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市某國中陳姓和洪姓學生5日在學校發生碰撞，並在網路上發生口角衝突，陳姓學生家長得知此事後，邀集洪姓學生等6人談判，豈料，過程中雙方一言不合，陳生家長吆喝2、30名友人徒手毆打6名學生，造成學生腦震盪、身上多處擦、挫傷，警方表示，全案依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

據悉，這起鬥毆案件起因為桃園市某國中一年級陳姓學生，與不同班的洪姓學生在學校走廊上發生碰撞，洪姓等6名學生與陳姓學生更在LINE群組互相以言語辱罵，並互嗆雙方家長均有黑道幫派背景，陳姓學生心生不滿向父親告狀，陳姓男子便透過LINE群組約洪姓等6名學生出面談判。

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本報讀者投訴指出，6名學生由其中一名翁姓學生的家長帶領赴約，過程中其餘5名學生家長均不知情，豈料，陳姓家長當天帶了3、40名自稱黑幫份子前往，並教唆手下帶刀，對著6名國中生叫囂、威脅、恐嚇，並出手圍毆6名學生及其家長，造成6人均有腦震盪、全身性鈍傷、挫傷、眼角挫傷。

警方表示，9日接獲被害人報案後，立即啟動校安通報機制，並於10日及11日通知相關涉案人士到案，警方訊後依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌函送桃園地檢署偵辦，至於雙方學生互嗆家長有黑幫背景，但經查，家長均無黑幫背景，全案將朝組織幫派檢肅。

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