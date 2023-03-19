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    休假女警買晚餐也阻詐 7旬婦險被假中華電信員工騙

    員警抵達現場了解詐騙手法經過。 （記者鄭景議翻攝）

    員警抵達現場了解詐騙手法經過。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/03/19 13:16

    〔記者鄭景議／台北報導〕70歲許姓婦人，前天接獲自稱中華電信員工來電，以申辦的網路書局帳號到期為由，誘騙許婦匯款解約，所幸剛好北市內湖警分局港墘派出所女警王偉真，休假剛好路過便利商店買晚餐，見到許婦疑似遭到詐騙，趕忙阻止並通知同事前來。

    據了解，王偉真到該便利商店內購買晚餐，突見一名神色慌張，邊持手機邊操作ATM的婦人，隨即引起了她的注意，便向婦人表明身分及詢問匯款緣由，聽完後覺得事情不對，便馬上通報巡邏警力到場協助。

    經查證，許婦收到自稱中華電信員工來電，稱她所申辦之網路書局帳號已於今日到期，如不續約則需於當日24時前辦理解約，要求許婦提領現金後存入指定之帳戶以驗證身分並解約，許婦不疑有他，便欲匯款，所幸休假警員王偉真察覺有異，及時阻止。

    經員警向許婦解釋這是典型詐騙手法後，她才驚覺險遭人詐騙，並感謝警方的熱心幫忙，表示幸好有員警及時發覺及阻擋，才能挽救財產方面的損失。

    內湖分局也呼籲民眾，網路解除帳號陷阱多，需更加小心，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信電話端人員指示操作「ATM」、辦理臨櫃匯款或購買點數卡，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止自身財物損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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