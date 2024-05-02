台中BMW酒駕闖紅燈撞傷女律師 她幫打虐童案官司慶幸「男童保佑」

藤男駕駛BMW轎車（圖中）酒駕闖紅燈，撞上黃律師（圖右上）的轎車。（警方提供）

2024/05/02 10:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市6歲男童去年6月被狠心的徐姓父親管教虐死，台中地方法院國民法官參與審理庭，昨天（1日）依凌虐未成年人致死罪，重判徐父16年徒刑，量刑已與蓄意殺人相近，台中市政府社會局聘請黃姓女律師為死者權益發聲，她在判決前一天（4月30日）被酒駕闖紅燈的藤姓男子撞傷，轎車受損頗嚴重，所幸她僅受輕傷，直呼是男童保佑她。

中市警局第五分局調查，黃姓女律師是在前天上午，驅車行經中市北屯區的北屯路，她轉彎進入喬孝街時，被駕駛BMW轎車，酒駕且闖紅燈的藤姓男子（31歲）撞上，黃律師的轎車右方嚴重凹損，但她僅擦挫輕傷，她認為是男童在天上保佑她，至於肇事的藤男，依公共危險罪移送法辦。

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黃律師是台中市政府社會局聘僱，為死者6歲男童權益發聲的律師，至於此命案，台中地方法院昨天判刑16年。

台中地院發布的判決摘要指出，徐父於2023年農曆新年之後，認為兒子不服從管教，持續用衣架抽打、拿保特瓶高舉過頭罰站，以及赤裸罰站、寒天浸泡冷水，熱天浸泡熱水等手段凌虐。

2023年5月29日上午至6月1日下午，徐父又持續用衣架、傳輸電線痛打，造成男童背部大面積瘀傷，導致發橫紋肌溶解症，徐父不帶他就醫，而是再度命兒子雙手高舉罰站，徐父擔心兒子到幼兒園，會被教師發現身上有傷，於是將全身遍滿嚴重瘀傷、暈眩無力的兒子，浸泡於裝有溫熱水收納箱內，希望能迅速消除瘀血傷痕，卻沒想到已喪失站立等自主能力的兒子，溺死於箱子內。

台中地院合議庭認為，徐父已嚴重逾越管教程度，裸體罰站、寒泡冷水、熱天泡熱水等方式，已達長期凌虐男童程度，手段相當惡質，犯罪後復推諉卸責，經國民法庭充分評議後，判處有期徒刑16年。

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黃律師的車受損頗嚴重，但她僅受輕傷，直呼是男童在天上庇佑。（警方提供）

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