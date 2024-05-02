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赴澎湖參加花火節 女遊客車禍骨折送醫無緣觀看開幕式

澎湖1日車禍台北女遊客後送台中就醫。（馬公警分局提供）

澎湖1日車禍台北女遊客後送台中就醫。（馬公警分局提供）

2024/05/02 10:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節今（2）晚正式升空開幕，各地遊客湧入，準備先睹為快海賊王無人機演出及燦爛的花火秀，但卻傳出前一日抵澎的女遊客，騎乘機車雙載發生車禍受傷送醫，其中張姓女騎士骨盆腔破裂骨折，導致出血不止，連夜送往台中中國醫藥學院搶救，無緣參加開幕式。

馬公警分局調查指出，1日下午3時33分，來自台北市的張姓女遊客（22歲）騎乘普重機車，附載葉姓女乘客，沿縣道203線郊區市區方向行駛，欲左轉澎12號道，與施民駕駛自小客車沿縣道203線市區往郊區方向行駛，雙方於縣道203線與澎12號道岔路口發生碰撞後，2女分別受傷骨折，由救護車送往衛生福利部澎湖醫院救治，雙方經酒測都沒喝酒。

救護車將2人送往部澎 ，經檢查後發現張女身上多處撕裂傷、私密處大出血、骨盆骨折等，給予縫合止血輸血等處置後因私密處仍持續出血，建議轉往三總澎湖分院處置。張女到達三總急診後，進一步控制出血並持續輸血，會診骨科醫師後，經醫師評估建議轉回台灣手術，且家屬意願回台灣治療，故申請空中直昇機後送至台灣。

空審中心1日深夜11時42分，核准澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，執行後送任務，2日凌晨零時19分由澎湖起飛，1時4分抵達台中機場，1時29分送往台中中國醫藥學院，因已過機場終昏時間，今日上午7時2分飛返澎湖機場；患者離院前、飛航途中及到院後生命徵象不穩定。

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，跨夜執行遊客後送任務。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，跨夜執行遊客後送任務。（凌天航空提供）

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