開WBC賭盤向賭客喊話 「趕緊用新台幣支持台灣」…被抄

鄭姓組頭開出WBC賭盤。（警方提供）

2023/03/19 12:21

〔記者許國楨／台中報導〕WBC棒球經典賽8日開打，A組賽事在台中市洲際棒球場舉辦，除運彩銷售金額可望突破上屆，地下賭盤也很火熱，熱衷鑽研心理學的鄭姓組頭也趕搭熱潮，除在通訊軟體刊登WBC及各種球賽賭盤廣告，還喊出「趕緊用新台幣支持台灣」吸引賭客下注，但仍被警方循線查獲，發財夢碎。

台中市警局在A組賽事除了加強球場交通疏導及安全維護工作，也加強網路巡邏勤務，防制賭盤介入球賽，影響比賽公平性並防範賭博衍生犯罪行為，期間市刑大科偵隊發現，20歲鄭姓組頭透過IG網路平台開設賭盤供賭客簽注WBC賽事，並祭出「趕緊用新台幣支持台灣」口號，期藉由民眾愛國情操心理增加客源，大賺一筆經典財。

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科偵隊長施明志今天說，案經該隊蒐證掌握相關涉案事證，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，本月13日持搜索票循線查緝鄭男到案，除查扣手機、電腦及下注紀錄等證物，還在其機車座墊下查獲社會心理學、PHP網頁程式設計等書籍，鄭不諱言正在鑽研心理攻防、網頁設計技術，以增加相關領域知識，運用其專業代理電腦網路賭博。

經查，鄭男擔任組頭與賭客對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為1比0.9至0.92間不等，估計連同WBC賽事期間，近3個月已收注超過5000萬元，若回推鄭男已擔任博弈網站代理商2年時間，估計收注金額超過數億元，不法獲利超過百萬元，訊後全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大呼籲，未來將持續搜報、查緝不法，若民眾遇有可疑人士出入社區大樓，或發現相關不法情事，可撥打「110」報案電話或向轄區警方提供情報，警民合作共同淨化治安。

鄭還向賭客喊話「趕緊用新台幣支持台灣」。（警方提供）

鄭正在鑽研社會心理學、PHP網頁程式設計。（警方提供）

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